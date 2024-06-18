Электронный военный билет: можно ли предъявлять распечатанный QR-код, адвокат дала полезный совет

Есть единственный надежный способ

С 18 июня в приложении "Резерв+" появился электронный военный билет с QR-кодом. Это дает возможность больше не носить с собой бумажный вариант. Однако у многих возникает вопрос, можно ли распечатать свой QR-код и показывать при необходимости.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Она объяснила законность этого способа и дала совет гражданам.

"Согласно формулировкам Постановления КМУ 559 – да (можно, — Ред.). Но предъявлять непосредственно в телефоне – надежнее", — объяснила Тарасенко.

Стоит добавить, что с введением новой функции в приложении "Резерв+", военнообязанные теперь могут не носить с собой бумажный военный билет, а в ходе проверки документов предоставлять электронный с помощью QR-кода.

Обо всех нюансах новой функции в приложении читайте в материале "Телеграфа": "Е-военный билет в "Резерв+": адвокат разъяснила, что это и как он будет работать".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что с введением электронного военного билета в приложении "Резерв+" у многих возникла ошибка. Украинцам рассказали, почему так происходит и что с этим делать.