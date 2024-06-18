Потерял или не получал бумажный военный билет: можно ли получить электронный
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Есть один важный нюанс
Электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+" формируется в независимости от того, имеет ли военнообязанный бумажный экземпляр или нет. Однако это происходит только в одном случае.
Об этом в своем Telegram-канале рассказала адвокат Дарья Тарасенко. Таким образом она ответила на вопрос о том, будет ли у военнообязанного ВОД, если бумажный документ он потерял или вообще не получал.
"Если информация о вас есть в реестре, электронный ВОД сформируется независимо от того, имеете ли вы бумажный экземпляр ВОД и какого образца", — объяснила Тарасенко.
Также она обратила внимание на тот факт, что военный билет/временное удостоверение старого образца остается в силе. Однако можно получить бумажный ВОД нового образца, если есть такое желание.
Обо всех нюансах новой функции в приложении читайте в материале "Телеграфа": "Е-военный билет в "Резерв+": адвокат разъяснила, что это и как он будет работать".
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в приложении "Резерв+" появятся данные о брони. В Министерстве обороны сказали, когда эта функция будет доступна.