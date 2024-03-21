Возраст важен: кого могут мобилизовать в Украине в апреле

Предельный возраст мобилизации — 60 лет

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Получить повестку могут все военнообязанные, однако некоторые категории не подлежат мобилизации из-за работы, учебы, ухода за родственниками с инвалидностью. Одна из причин – возраст.

Как напоминает "Эспрессо", мобилизовать могут военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья. Важно, что эти лица должны иметь военный опыт. Мужчин без военного опыта с удовлетворительным состоянием здоровья могут мобилизовать в возрасте от 27 до 60 лет.

Часть военнообязанных граждан может уйти на службу добровольно. Это, прежде всего, женщины в возрасте до 60 лет, которые признаны годными по состоянию здоровья. Несмотря на миф российской пропаганды о мобилизации бездетных женщин наличие детей не влияет на возможность мобилизации — она добровольна.

Добровольцами могут быть мужчины, не имеющие за плечами срочной службы в возрасте от 18 до 27 лет, люди с инвалидностью и т.д. Некоторые категории добровольцев, включая отсрочку по семейным обстоятельствам, могут служить по месту жительства.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в обновленном законодательстве предлагают изменить нижнюю планку возраста мобилизации без военного опыта. Ее предлагают опустить до 25 лет.