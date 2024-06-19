Без частных врачей и учреждений: в ТЦК объяснили, как и кто определяет состав ВЛК

Проводить комиссию могут только на базе государственных учреждений

Военно-врачебная комиссия (ВВК — рус., в украинском распространён вариант ВЛК — ред.) , которую должны проходить военнообязанные и мобилизованные мужчины, состоит из работников государственных или коммунальных медицинских учреждений. Перечень заведений, при которых могут быть организованы ВЛК, утверждается председателем Центральной военно-врачебной комиссии.

Состав комиссии согласовывает глава штатной ВЛК региона. Об этом в комментарии "Телеграфу", согласно Приказу 402 Министерства обороны, сказал представитель Полтавского ТЦК и СП, майор Роман Истомин.

"В состав ВЛК входят медицинские работники здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности, определенного решением районных военных администраций. Перечень учреждений здравоохранения, при которых организуются ВЛК, вместе со списком председателей и заместителей председателей этих ВЛК представляется на утверждение председателю ЦВЛК начальниками штатных ВЛК регионов", — отметил Истомин.

Он добавил, что на основании утвержденного перечня руководитель учреждения здравоохранения своим приказом назначает внештатные постоянно действующие ВЛК, их персональный состав и определяет порядок их работы.

В то же время состав ВЛК согласовывается с главой штатной ВЛК региона.

"Организация проведения военно-врачебной экспертизы в учреждении здравоохранения возлагается на руководителя этого учреждения. ВЛК осуществляют служебную переписку через делопроизводство учреждений здравоохранения, при которых эти комиссии образованы, а их документы скрепляются печатью учреждения здравоохранения, в которых эти комиссии образованы", — говорит Истомин.

Представитель объяснил, что обеспечение внештатных ВЛК медицинской техникой и имуществом, медицинскими приборами, инструментами, медикаментами, хозяйственным инвентарем, мебелью, вещевым имуществом и канцелярскими принадлежностями, выделение им помещения и обеспечение коммунальными услугами возлагается на учреждения здравоохранения, в которых эти комиссии созданы.

"ВЛК по вопросам военно-врачебной экспертизы подчиняются высшим штатным ВЛК. Сроки проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, включая необходимость направления на дополнительные методы исследования, лабораторные обследования, определяются с учетом необходимости получения полной и объективной информации о состоянии здоровье человека, но не могут составлять более 14 дней ", — добавил Истомин.

Напомним, "Телеграф" писал, что военно-врачебную комиссию не нужно проходить в рамках процедуры бронирования военнообязанного гражданина, а также тем, кому не исполнилось 25 лет. Ранее мы писали о том, кому необходимо пройти ВЛК с 1 июня.