Мужчины до 25 лет не будут проходить ВЛК? Последние решения правительства для военнообязанных

Рассказываем, есть ли привилегия для молодых украинцев

Кабинет министров Украины постановлением №675 внес изменения в постановление от 16 мая 2024 года №560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период". Теперь лица до 25 лет не будут проходить военно-врачебную комиссию (ВВК).

Это касается лиц, прошедших базовую общевоенную подготовку или базовую военную службу. Они не будут проходить медицинский осмотр, пока им не исполнится 25 лет, говорится в постановлении.

"Не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные к достижению 25-летнего возраста, прошедшие базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 101 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" или базовой военной службе… Такие лица могут быть призваны на военную службу по их согласию", — говорится в постановлении №560.

Согласно правительственному постановлению №675, на ВВК не отправляются следующие категории мужчин:

военнообязанные до 25 лет;

призывники (исключение — мужчины, желающие добровольно вступить в ряды Сил обороны);

забронированные граждане;

должностные лица, которые не могут быть мобилизованными.

Для справки: мобилизационный возраст в Украине был снижен в апреле 2024 года. Теперь военнообязанными являются мужчины в возрасте от 25 до 60 лет. Украинцы от 18 до 24 лет должны пройти базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу. Однако это не станет основанием для мобилизации до достижения 25-летнего возраста. Женщины, в частности, военнообязанные, могут вступить в ряды Сил обороны исключительно по собственному желанию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у ТЦК могут забрать ряд полномочий. Народные депутаты уже работают над законопроектом.

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