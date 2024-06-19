Без приватних лікарів та установ: у ТЦК пояснили, як і хто визначає склад ВЛК

Проводити комісію можуть лише на базі державних установ

Військово-лікарська комісія (ВЛК), яку мають проходити військовозобовʼязані та мобілізовані чоловіки, складається з працівників державних або комунальних медичних закладів. Перелік закладів, при яких можуть бути організовані ВЛК затверджується головою Центральної військово-лікарської комісії.

Склад комісії погоджує глава штатної ВЛК регіону. Про це у коментарі "Телеграфу", відповідно до Наказу 402 Міністерства оборони, сказав речник Полтавського ТЦК та СП, майор Роман Істомін.

"До складу ВЛК входять медичні працівники закладу охорони здоров’я комунальної або державної форми власності, визначеного рішенням районних військових адміністрацій. Перелік закладів охорони здоров’я, при яких організовуються ВЛК, разом зі списком голів та заступників голів цих ВЛК подається на затвердження голові ЦВЛК начальниками штатних ВЛК регіонів", — зауважив Істомін.

Він додав, що на підставі затвердженого переліку керівник закладу охорони здоров’я своїм наказом призначає позаштатні постійно діючі ВЛК, їх персональний склад і визначає порядок їх роботи.

Водночас склад ВЛК погоджується з головою штатної ВЛК регіону.

"Організація проведення військово-лікарської експертизи у закладі охорони здоров’я покладається на керівника цього закладу. ВЛК здійснюють службове листування через діловодство закладів охорони здоров’я, при яких ці комісії утворені, а їх документи скріплюються печаткою закладу охорони здоров’я, в яких ці комісії утворені", — каже Істомін.

Речник пояснив, що забезпечення позаштатних ВЛК медичною технікою та майном, медичними приладами, інструментами, медикаментами, господарським інвентарем, меблями, речовим майном і канцелярським приладдям, виділення їм приміщення і забезпечення комунальними послугами покладається на заклади охорони здоров’я, в яких ці комісії утворені.

"ВЛК з питань військово-лікарської експертизи підпорядковуються вищим штатним ВЛК. Строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інструментальних досліджень, включно з необхідністю направлення на додаткові методи дослідження, лабораторні обстеження, визначаються з урахуванням необхідності отримання повної та об’єктивної інформації про стан здоров’я людини, та не можуть становити більше 14 днів", — додав Істомін.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що військово-лікарську комісію (ВЛК) не потрібно проходити в межах процедури бронювання військовозобов’язаного громадянина, а також тим, кому не виповнилося 25 років. Раніше, ми писали про те, кому необхідно пройти ВЛК з 1 червня.