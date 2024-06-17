Если нет военного билета: адвокат назвала несколько вариантов получения отсрочки

Она говорит, что не обязательно проходить ВЛК

Военный билет определяет принадлежность лица к исполнению воинского долга. Выдают его территориальные центры комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП). Что делать, если надлежащего военно-учетного документа нет и нужно получить отсрочку от мобилизации.

Адвокат Дарья Тарасенко назвала несколько вариантов. О том, что в таких случаях могут украинцы сделать правозащитница сообщила в Telegram.

По словам адвоката, украинцы часто обращаются за консультацией по этому поводу. Люди жалуются, что ТЦК и СП отказывается принимать заявление на отсрочку без должного военно-учетного документа. Для оформления такого документа направляется на ВЛК.

"Начнем с того, что Постановление 560 среди документов, которые необходимо предоставить для оформления отсрочки, военно-учетный документ (ВУД) не определяет. Поэтому считаю, что отказ принять заявление без такого документа или отказ в предоставлении отсрочки из-за отсутствия ВОД – незаконны", — сказала Дарья Тарасенко.

Она добавила, что на практике от человека все же требуется предоставить военный билет. Как быть в такой ситуации? Ведь прохождение ВЛК может завершиться вручением боевой повестки.

Варианты:

Дождаться появления ВУД в "Резерве+" и использовать именно этот билет. Ведь согласно Постановлению 559, электронный ВУД имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Появление этого документа в приложении Минобороны анонсировало с 18 июня.

Требовать регистрации заявления на отсрочку без ВУД. Подавать жалобу на отказ принять заявление руководителю ТЦК и СП на горячую линию Минобороны.

Проходить ВЛК для получения военно-учетного документа. В случае попытки вручить боевую повестку сразу после ВЛК, возражения следует оформлять в письменном виде с такой формулировкой: "Не согласен, имею право на отсрочку, но у меня отказываются принимать заявление на отсрочку до получения актуального ВУД, для чего направили на ВЛК, но вручают повестку сразу после ВЛК, не давая возможности подать заявление на отсрочку ".

Ранее "Телеграф" предупредил, что гражданам Украины без военно-учетных документов будут чаще отказывать в административных услугах. Такое заявление сделал министр юстиции Денис Малюска.