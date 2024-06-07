Позволят служить не во всех войсках: названы четыре варианта пригодных для службы

Степень функциональности будет определять ВЛК

Военнообязанные, которые будут признаны годными к службе, будут делиться на четыре группы. Это будет зависеть от степени их функциональности.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказала заместитель министра здравоохранения по цифровому развитию Мария Карчевич. По ее словам, в связи с принятием законов, вносящих определенные изменения в процесс военного учета и мобилизации в Украине, произошел и ряд изменений в работе военно-врачебных комиссий.

Карчевич подчеркнула, что наиболее существенным является изменение, касающееся изъятия категории "ограниченно пригодные". По ее словам, теперь остаются три категории – "пригодные" и "непригодные" к военной службе, а также "временно непригодные с пересмотром через 6-12 месяцев".

"Однако это не означает, что со дня принятия закона все "ограниченно пригодные" вдруг становятся пригодными или непригодными. Граждане Украины, ранее признанные ограниченно пригодными, в течение девяти месяцев должны пройти повторное медицинское освидетельствование для определения степени годности к военной службе" – заявила Карчевич.

Кроме того, она добавила, что в категории "пригодные" будет четыре группы в зависимости от степени функциональности:

пригодные (полностью);

пригодны к службе в высшем военном учебном заведении, в ТЦК, в частях обеспечения, учреждениях, организациях, но непригодны к службе в ДШВ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.д;

пригодны по отдельным специальностям;

пригодны для выполнения специфических задач.

"Для чего это делается? Для того чтобы люди с проблемами со здоровьем, но при этом с достаточным уровнем работоспособности служили там, где нет больших физических нагрузок", — подчеркнула замминистра.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что одновременно со вступлением в силу нового закона о мобилизации в Украине уточнили перечень болезней, с которыми не вступают в армию. Среди них есть болезни глаз.