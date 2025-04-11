Церковный праздник 11 апреля: что нельзя делать сегодня, если не хотите быть в нищете

Узнайте, зачем в этот день прикладывать к зубу серебряную монету

Согласно новоюлианскому календарю, в эту пятницу православная и греко-католическая церковь чтит память священномученика Антипа Пергамского. Кроме того, христиане продолжают соблюдать строгий Великий пост 2025.

Антип жил в I веке. Он проповедовал христианство в период правления императора Нерона и призывал язычников отказаться от поклонения идолам и жертвоприношений. По указанию властей Антипа арестовали. Его долго мучили пытками, а затем бросили в котел с кипящей водой в храме Артемиды. По преданию, Антип погиб, но его тело осталось невредимым. В ту же ночь христиане тайно вынесли его и похоронили.

Святой был также известен даром исцеления. Он стал знаменитым как целитель и врач, способный излечить от различных болезней. Особенно от зубной боли.

Традиции и приметы 11 апреля

Поскольку святого почитали как исцелителя от зубной боли, 11 апреля наши предки прикладывали к больному зубу серебряную монету. Позднее монету просверливали, пропускали через отверстие шнурок и вешали на икону. Верили, что после такого ритуала боль непременно отступит.

В народе Антип получил прозвище Водогон. По преданию, если к этому дню на водоемах не оставалось льда, это предсказывало хороший урожай.

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Дождь — летом будет много грибов.

Небо на восходе красноватое — к ветреному дню.

Ива распушилась — заморозки больше не вернутся.

Звездная ночь и теплый дождь обещают хорошие урожаи.

Что нельзя делать 11 апреля

Мыть окна — нечистая сила в окна заглянет.

Беременным считать деньги — финансовое состояние ухудшится.

Ругаться членам семьи — в дом придет беда и неприятности.

Тратить много денег — станут убывать с удвоенной силой.

Праздники и события 11 апреля

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона (World Parkinson’s Day)

Всемирный день анимешника

Всемирный фестиваль овсянки

Национальный день домашних животных (National Pet Day) в США

У кого именины 11 апреля

Сегодня именины празднуют Антип, Яков, Петр, Иван, Николай и Прохор.

Напомним, что в середине весны отмечается множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь важных событий и выходных на апрель 2025 года.