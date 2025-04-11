Россияне нацелились на еще один регион Украины: в CNN рассказали детали

Отмечается, что это была бы первая попытка российских окупантов захватить новый регион Украины с 2022 года.

Российские военные активизировали попытки прорвать украинскую оборону в направлении Новопавловки. Это дало бы возможность россиянам выйти в Днепропетровскую область и дало бы российскому лидеру Владимиру Путину еще один потенциальный козырь на будущих мирных переговорах.

Об этом пишет CNN со ссылкой на собственные источники и сообщения украинских военных и аналитиков. В частности, украинские медийные военные пишут об активизации боев на юго-западе Донецкой области в направлении населенного пункта Новопавловка, откуда россияне могли бы выйти на территорию Днепропетровщины.

Отмечается, что это была бы первая попытка российских окупантов захватить новый регион Украины с 2022 года. Днепропетровскую область не коснулись прямые боевые действия "на земле", а захват хотя бы небольшого клочка ее территории дал бы российскому режиму козырь на переговорах – возможно, Путин даже выдвинул бы претензии на еще один регион Украины.

Сейчас, по данным аналитического проекта DeepState, российские войска находятся в шести километрах от административной границы Днепропетровской области. Приграничные громады региона эвакуируют.

"Для Путина – и вполне возможно, также для американских участников переговоров – любой российский контроль над частью Днепропетровска может рассматриваться как полезная разменная монета в будущих переговорах", – отмечает CNN.

Однако при всем этом, россияне наступают очень медленно. Министерство обороны Великобритании и западные аналитики отмечают, что темпы продвижения РФ в течение последних шести месяцев постоянно снижаются: в ноябре 2024 года россияне захватили 730 кв. км украинской территории, в марте 2025 года – только 143 кв. км.

Несмотря на неблагоприятные оценки, важно сохранить некоторую перспективу. Количество территории, которую захватывает Россия, остается небольшим. Например, ее войска юго-западнее Покровска, наступающие на Днепропетровскую область, продвинулись лишь примерно на 45 километров (28 миль) дальше, чем год назад. Командующий американскими силами в Европе генерал Кристофер Каволи отметил, что вряд ли россиянам удастся нарастить продвижение, поскольку Вооруженные силы Украины хорошо обеспечены и хорошо укрепились.

"Очень сложно представить, что Украина проиграет этот конфликт", — отметил генерал.

Между тем, заместитель руководителя Офиса президента Украины полковник Павел Палиса заявил, что Россия готовится к активизации боевых действий уже в конце апреля и в мае, главным направлением удара может стать город Покровск. Также под угрозой остаются Купянское, Лиманское, Запорожское и Новопавловское направления.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что новое наступление России на Харьковскую и Сумскую области, о котором предупреждал президент Украины Владимир Зеленский, фактически уже началось. Враг пытается полностью захватить Донецкую и Луганскую области и части Херсонской и Запорожской областей. Также россияне стремятся создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.