Пасхальная служба пройдет без Папы Римского, но это не впервые: когда и почему такое происходило
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В этом году все богослужения во время Страстной недели будет возглавлять не Папа Франциск
Папа Римский Франциск не сможет провести богослужение в Ватикане на Пасху, однако это случается не в первый раз. В этом году причина заключается в тяжелом состоянии здоровья Папы.
Об этом сообщила пресс-служба Ватикана. "Телеграф" решил выяснить, когда в последний раз торжественное богослужение на Пасху проводил не Папа и почему.
Отметим, что никаких богослужений к Пасхе Папа Римский Франциск в этом году не будет проводить. То есть начиная с пятницы и до воскресенья их будут проводить разные уполномоченные лица. В то же время, даже о возможном присутствии Папы не сообщается.
"Воскресную утреннюю Святую Мессу на площади Святого Петра в Пасху проведет кардинал Анджело Комастри", — говорится в сообщении.
Когда Папа Римский не проводил богослужения на Пасху
Последнее богослужение в Ватикане полностью проходило без Папы Римского в 2005 году. Тогда Папа Иоанн Павел II не проводил богослужения из-за ухудшения состояния здоровья. Тогда он не возглавил ни одной службы во время Страстной недели, включая пасхальное воскресенье.
В 2005 году вместо него Пасхальную Мессу вел кардинал Анджело Содано, тогдашний Государственный секретарь Ватикана. Папа Иоанн Павел II вообще не присутствовал.
Добавим, что в 2022 году богослужение на Пасху также проводил не Папа Франциск. Он не возглавлял Литургию из-за боли в ноге, однако присутствовал на службе, которую провел кардинал Джованни Баттиста Ре.
Выходит, что последнее пасхальное богослужение без Папы Римского проходило в 2005 году. Тогда это тоже произошло из-за его состояния здоровья.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что ослабленный Папа Франциск обратился к верующим.