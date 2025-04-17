Пасхальная служба пройдет без Папы Римского, но это не впервые: когда и почему такое происходило

В этом году все богослужения во время Страстной недели будет возглавлять не Папа Франциск

Папа Римский Франциск не сможет провести богослужение в Ватикане на Пасху, однако это случается не в первый раз. В этом году причина заключается в тяжелом состоянии здоровья Папы.

Об этом сообщила пресс-служба Ватикана. "Телеграф" решил выяснить, когда в последний раз торжественное богослужение на Пасху проводил не Папа и почему.

Отметим, что никаких богослужений к Пасхе Папа Римский Франциск в этом году не будет проводить. То есть начиная с пятницы и до воскресенья их будут проводить разные уполномоченные лица. В то же время, даже о возможном присутствии Папы не сообщается.

"Воскресную утреннюю Святую Мессу на площади Святого Петра в Пасху проведет кардинал Анджело Комастри", — говорится в сообщении.

Когда Папа Римский не проводил богослужения на Пасху

Последнее богослужение в Ватикане полностью проходило без Папы Римского в 2005 году. Тогда Папа Иоанн Павел II не проводил богослужения из-за ухудшения состояния здоровья. Тогда он не возглавил ни одной службы во время Страстной недели, включая пасхальное воскресенье.

В 2005 году вместо него Пасхальную Мессу вел кардинал Анджело Содано, тогдашний Государственный секретарь Ватикана. Папа Иоанн Павел II вообще не присутствовал.

Добавим, что в 2022 году богослужение на Пасху также проводил не Папа Франциск. Он не возглавлял Литургию из-за боли в ноге, однако присутствовал на службе, которую провел кардинал Джованни Баттиста Ре.

Выходит, что последнее пасхальное богослужение без Папы Римского проходило в 2005 году. Тогда это тоже произошло из-за его состояния здоровья.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ослабленный Папа Франциск обратился к верующим.