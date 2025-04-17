Накормят и дадут жилье: активным пенсионерам предлагают заработок на грибах

В компании будут учить и все расскажут

Пенсии в Украине достаточно низкие, поэтому все больше пенсионеров вынуждены искать дополнительные источники дохода. Одним из вариантов подработки может стать сезонная или вахтовая работа, например, в аграрном секторе появилась вакансия грибовода.

Соответствующее объявление появилось на сайте поиска работы. Компания объявила набор работников, где нужно собирать шампиньоны в селе на Киевщине.

Для соискателя будет плюсом опыт работы в аграрной сфере. В обязанность входит только сбор продукта.

Заработная плата составляет от 25 000 до 35 000 гривен и зависит от количества собранных грибов. Также предусмотрено премиальное вознаграждение.

Среди условий труда – вахтенный метод работы в камерах выращивания, бесплатное проживание в общежитии и частичная оплата трехразового питания.

Компания предлагает обучение за счет работодателя, поэтому предыдущий опыт работы в сельском хозяйстве желателен, но не обязателен.

Напомним ранее "Телеграф" писал, что в Днепре ищут активных пенсионеров на интересную работу — нужно фотографировать новостройки.