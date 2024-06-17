"Была сборная - станет штурмовая": сеть разрывает мемами из-за проигрыша Украины на Евро-2024

Главной темой для шуток после матча стала мобилизация

Сборная Украины по футболу разгромно (3:0) проиграла в первом матче на чемпионате Европы-2024. Впрочем, судя по реакции украинцев, это не сильно повлияло на их настроение, ведь сеть уже пестрит разнообразными мемами и комментариями.

"Телеграф" собрал для своих читателей лучшие из них. Так, судя по комментариям, главной темой для шуток после матча стала мобилизация футболистов за такой результат.

Но досталось не только футболистам, но и официальному транслятору матча в интернете, который "упал" во время эфира. Это ему сразу же припомнили яркой шуткой.

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Напомним, "Телеграф" вел онлайн-трансляцию матча Румыния — Украина, которій проходил проходил в Мюнхене (Германия) на одноименной арене. Видео всех голов, а также все подробности, вы можете увидеть, перейдя по ссылке.

С расписанием и результатами матчей сборной Украины следите в статье "Телеграфа". Кроме того, у нас на сайте доступны календарь и расписание всех матчей Евро-2024.