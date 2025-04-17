С Чистым четвергом! Короткие поздравления своими словами для Viber, Facebook и Telegram

Не забудьте поздравить родных и близких с праздником Чистого четверга

В этот день, 17 апреля, отмечается четвертый день Страстной седмицы Чистый четверг. По традиции в этот день верующие ходят на торжественные богослужения, готовят паски и крашенки, а также поздравляют друг друга с праздником.

Согласно Библии, именно в это день происходила Тайная вечеря Иисуса Христа с его учениками. В тот вечер Спаситель совершил акт смирения – он омыл ноги своим апостолам, показывая пример служения ближним. В этот день христиане задумываются не только над чистотой тела, но и над чистотой души.

Поздравьте родственников и друзей с праздником Чистого четверга, отправив теплые слова поздравлений в соцсетях и мессенджерах. "Телеграф" подготовил короткие поздравления своими словами, чтобы вы могли написать их близким в Viber, Facebook и Telegram.

Поздравления с Чистым четвергом

Поздравляю с Чистым четвергом! Пусть ваш дом наполнится уютом, а душа — светом и радостью. Готовьтесь к Пасхе с хорошим настроением и легким сердцем!

***

Чистый четверг сегодня, поздравляю! Желаю, чтобы все вокруг сияло чистотой, а в душе царил покой и умиротворение. Пусть подготовка к Пасхе приносит только удовольствие!

***

С Чистым четвергом! Пусть этот день смоет все заботы, а дом и сердце будут наполнены радостью и гармонией. Удачи с пасками и крашенками!

***

Теплые поздравления с Чистым четвергом! Пусть ваш день будет полон свежести, а мысли — светлых и добрых намерений. Проживите этот день с улыбкой и теплом в душе!

***

С Чистым четвергом! Пусть вода унесет все ненужное, а дом засияет к Пасхе. Желаю легкости, радости и вкусных пасок!

***

С Чистым четвергом! Пусть душа и дом будут наполнены светом и благословением, а сердце — добром и покоем.

***

Поздравляю вас с Чистым четвергом! Пусть вода смоет все невзгоды, дом наполнится уютом, миром и добром!

Ранее "Телеграф" публиковал подборку красивых открыток и картинок к Чистому четвергу. Поздравьте родных и друзей с праздником.