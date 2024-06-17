Цифры удивляют: сколько украинцев против нового закона о мобилизации, о чем это говорит (опрос)

14% опрошенных отказались отвечать на вопросы

Мнения украинцев по поводу нового закона о мобилизации разошлись. Пока в стране нет выраженного отношения к нему.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) в рамках проекта "Mobilise". Во время него украинцев просили выразить согласие или несогласие с утверждением "Я поддерживаю новый закон о мобилизации".

По итогам опроса выяснилось, что 34% согласны (скорее или полностью) с таким утверждением. При этом 20% граждан оказались не согласны, а 32% совсем не согласны с ним.

14% опрошенных отказались отвечать на вопросы.

Социологи объяснили, что несогласие с утверждением не тождественно тому, что люди выступают против (и тем более не являются свидетельством отношения к потребности самой мобилизации или необходимости давать отпор врагу).

"Безусловно, часть из тех, кто не согласен, именно противники. В то же время, еще часть может не соглашаться только с отдельными составляющими Закона или иметь сдержанное, нейтральное отношение", — говорят авторы опроса.

По мнению авторов, итоги опроса свидетельствуют о том, что среди украинцев нет выраженного отношения к Закону о мобилизации.

"Что, очевидно, является следствием понимания, что страна нуждается в совершенствовании процедур рекрутинга, собственных страхов и озабоченностей, а также о том, что сам Закон охватывает различные сферы", — считают там.

Для справки: опрос проводился с 26 мая по 1 июня.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько украинцев поддерживают запрет УПЦ МП.