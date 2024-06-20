Ваше фамилия божественна, если звучит так: проверьте свою
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эти фамилии существуют до сих пор
Украинские фамилии могут многое рассказать о своих носителях. Некоторые из них тянутся еще с дохристианских времен Киевской Руси.
"Телеграф", основываясь на данные из книги "Родные имена. Славянский именослов" философа Галины Лозко, рассказывает о "божественных" родовых именах. Их давали в честь языческих богов.
Наиболее распространенной среди них является фамилия Дедух. Она занимает 817 место и насчитывает 4588 носителей. Чаще его можно встретить в Киеве, Львове, Костопольском районе Ровенской области и Снятинском районе Ивано-Франковской области.
Еще одна популярная сегодня фамилия, которая происходит от дохристианских времен, Волос, которая сегодня насчитывает 2057 носителей. Она встречается чаще всего в Тячевском и Раховском районах Закарпатской области.
Также во Львовской и Тернопольской областях встречается фамилия Перун, которая занимает 4160 место и насчитывает 1178 носителей.
Кроме того к родовым именам, которые произошли от славянских божеств, этнолог причислила: Велес, Леляк, Дажбогович, Русаль, Ворожко, Керечун, Чертулинец, Вищун.
Напомним, ранее мы писали об украинских фамилиях, которые давали только тем, у кого есть вкус в одежде.