Сколько времени должна проходить ВЛК: в ТЦК дали четкий ответ

В ТЦК ответили, за сколько дней мобилизованный должен пройти медосмотр

Некоторых украинцев освободили от прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК, но чаще используется украинская версия ВЛК). Но для остальных военнообязанных по-прежнему существует необходимость проходить медосмотр. При чем проходить он должен в строго регламентированные сроки.

Об этом "Телеграфу" в материале "Без частных врачей и учреждений: в ТЦК объяснили, как и кто определяет состав ВЛК" рассказал представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Он отметил, что сроки проведения медосмотра зависят от того, насколько полную информацию о состоянии здоровья военнообязанного нужно получить.

"ВЛК по вопросам военно-врачебной экспертизы подчиняются высшим штатным ВЛК. Сроки проведения медицинских осмотров, а также лабораторных и инструментальных исследований, включая необходимость направления на дополнительные методы исследования, лабораторные обследования, определяются с учетом необходимости получения полной и объективной информации о состоянии здоровье человека и не могут составлять более 14 дней", — сказал Истомин.

Напомним, что Кабмин принял важные решения по прохождению ВЛК. Некоторым лицам больше не требуется заключение врачей, а для

Также "Телеграф" рассказывал о том, будут ли направлять на ВЛК через приложение "Резерв+". Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский дал ответ на этот вопрос.