Новые правила, штрафы и обязанности: все что нужно знать военнообязанным о мобилизации с 18 мая
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Изменений будет много
Уже завтра, 18 мая, в силу вступит новый закон о мобилизации. Также заработают и новые нормы, которые связаны с призывом граждан и в других законах. В целом, изменений будет более, чем просто много.
"Телеграф" собрал главные изменения с 18 мая, чтобы нашим читателям было проще быть в курсе всех главных изменений.
Обновление данных
Первое и самое главное — обновление данных в ТЦК. Их нужно было обновлять и раньше, но теперь власти установили дедлайн, по истечению которого обещают строго наказывать. Уточнить свои данные в ТЦК должны все мужчины в возрасте от 18 лет, но мобилизовать в ВСУ можно только тех, кто достиг 25-летия.
Важно, что даже если ранее мужчина получил статус ограниченно пригодного, он должен прийти в ТЦК и обновить свои данные, а затем пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит его дальнейший статус.
Как можно обновить данные в ТЦК
Существует несколько способов:
- Прийти в ТЦК;
- электронный кабинет, который, к слову, все же начнет работать с 18 мая;
- в консульских учреждениях (для граждан, которые находятся за границей. Сейчас этот вариант не доступен).
- новое приложение Минобороны Резерв+
Новые штрафы для уклонистов
18 мая вступит в силу закон о повышении штрафов для уклонистов. Он значительно усилит наказания. Например, если ранее за нарушение правил военного учета в особый период был предусмотрен штраф 50—100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850—1700 гривен. То сейчас нарушитель "влетит" на 5100—8500 гривен.
Детальнее о суммах:
Также закон предусматривает еще несколько нововведений, о которых вы можете узнать, перейдя по ссылке.
Разрешат мобилизовать заключенных
В Украине разрешат предоставлять условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицам для прохождения военной службы по контракту в особый период. Осужденные могут стать в ряды армии исключительно на добровольной основе, подписав контракт с ВСУ и получив за это условно-досрочное увольнение. Защищать государство позволят только тем, кто совершил нетяжкие преступления.
Кого не возьмут в армию
- убийства двух или более лиц или убийства, связанные с сексуальным насилием
- изнасилование, развращение малолетних, половую связь с несовершеннолетними
- совершение ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения
- преступления против национальной безопасности Украины, террористические акты
- особо тяжкие коррупционные правонарушения
- посягательство на жизнь правоохранителей.
Также закон не касается тех, кто на момент совершения преступления занимал особо ответственное положение: министров, депутатов, их заместителей и помощников.
Новые обязанности для граждан
- С 18 мая мужчины от 18 до 60 лет должны носить при с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченным лицам;
- уточнить данные через ТЦК или электронный кабинет;
- явиться по вызову в ТЦК для военного учета, медосмотра, определения назначения на особый период;
- сообщить о причинах непребытия в установленный срок;
- обязательно прибыть на сборный пункт по вызову или повестке;
- могут быть привлечены к оборонным работам и выполнению мобилизационных задач;
- предоставлять имущество, постройки, транспортные средства ВСУ, другим воинским формированиям, силам гражданской обороны с компенсацией стоимости государством;
- призывники и резервисты должны приписаться к воинским частям или формированиям для прохождения службы;
- начнет действовать запрет на отправку за границу или передачу транспортных средств, предназначенных для доукомплектования ВСУ.
Больше повесток
С 18 мая повестку можно будет получить и на работе. Теперь законодательно закреплено такое понятие как "оповещение" — оно включает в себя вручение повесток. А обеспечивать это оповещение должны будут и предприятия.
Есть изменения и для женщин
На воинский учет с 18 мая обязаны встать и женщины, но не все, а лишь имеющие медицинское или фармацевтическое образования. Причем это требование распространяется даже на тех, кто по специальности никогда не работал.
Таким образом женщины с подобным образованием приравниваются к военнообязанным мужчинам, но не во всем, например, служба в ВСУ для женщин-медиков и фармацевтов является добровольной, то есть без их желания мобилизовать никого не могут.
Полномочия полиции расширят
С 18 мая будут расширяться полномочия сотрудников полиции, теперь они смогут проверять не только паспорт и иные идентифицирующие личность документы, но и военно-учетные. Также по обращению ТЦК, органов СБУ или разведывательных органов полиция будет принимать участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК.
Также полиция осуществляет административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (т.е. нарушение правил военного учета и мобилизации).
Напомним, ранее мы писали о том, что мобилизация с 25 лет позволит существенно пополнить армию.