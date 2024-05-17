Новые правила, штрафы и обязанности: все что нужно знать военнообязанным о мобилизации с 18 мая

Изменений будет много

Уже завтра, 18 мая, в силу вступит новый закон о мобилизации. Также заработают и новые нормы, которые связаны с призывом граждан и в других законах. В целом, изменений будет более, чем просто много.

"Телеграф" собрал главные изменения с 18 мая, чтобы нашим читателям было проще быть в курсе всех главных изменений.

Обновление данных

Первое и самое главное — обновление данных в ТЦК. Их нужно было обновлять и раньше, но теперь власти установили дедлайн, по истечению которого обещают строго наказывать. Уточнить свои данные в ТЦК должны все мужчины в возрасте от 18 лет, но мобилизовать в ВСУ можно только тех, кто достиг 25-летия.

Важно, что даже если ранее мужчина получил статус ограниченно пригодного, он должен прийти в ТЦК и обновить свои данные, а затем пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая определит его дальнейший статус.

Как можно обновить данные в ТЦК

Существует несколько способов:

Прийти в ТЦК;

электронный кабинет, который, к слову, все же начнет работать с 18 мая;

в консульских учреждениях (для граждан, которые находятся за границей. Сейчас этот вариант не доступен).

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Новые штрафы для уклонистов

18 мая вступит в силу закон о повышении штрафов для уклонистов. Он значительно усилит наказания. Например, если ранее за нарушение правил военного учета в особый период был предусмотрен штраф 50—100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850—1700 гривен. То сейчас нарушитель "влетит" на 5100—8500 гривен.

Детальнее о суммах:

Также закон предусматривает еще несколько нововведений, о которых вы можете узнать, перейдя по ссылке.

Разрешат мобилизовать заключенных

В Украине разрешат предоставлять условно-досрочное освобождение от отбывания наказания лицам для прохождения военной службы по контракту в особый период. Осужденные могут стать в ряды армии исключительно на добровольной основе, подписав контракт с ВСУ и получив за это условно-досрочное увольнение. Защищать государство позволят только тем, кто совершил нетяжкие преступления.

Кого не возьмут в армию

убийства двух или более лиц или убийства, связанные с сексуальным насилием

изнасилование, развращение малолетних, половую связь с несовершеннолетними

совершение ДТП в состоянии наркотического или алкогольного опьянения

преступления против национальной безопасности Украины, террористические акты

особо тяжкие коррупционные правонарушения

посягательство на жизнь правоохранителей.

Также закон не касается тех, кто на момент совершения преступления занимал особо ответственное положение: министров, депутатов, их заместителей и помощников.

Новые обязанности для граждан

С 18 мая мужчины от 18 до 60 лет должны носить при с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию уполномоченным лицам;

уточнить данные через ТЦК или электронный кабинет;

явиться по вызову в ТЦК для военного учета, медосмотра, определения назначения на особый период;

сообщить о причинах непребытия в установленный срок;

обязательно прибыть на сборный пункт по вызову или повестке;

могут быть привлечены к оборонным работам и выполнению мобилизационных задач;

предоставлять имущество, постройки, транспортные средства ВСУ, другим воинским формированиям, силам гражданской обороны с компенсацией стоимости государством;

призывники и резервисты должны приписаться к воинским частям или формированиям для прохождения службы;

начнет действовать запрет на отправку за границу или передачу транспортных средств, предназначенных для доукомплектования ВСУ.

Больше повесток

С 18 мая повестку можно будет получить и на работе. Теперь законодательно закреплено такое понятие как "оповещение" — оно включает в себя вручение повесток. А обеспечивать это оповещение должны будут и предприятия.

Есть изменения и для женщин

На воинский учет с 18 мая обязаны встать и женщины, но не все, а лишь имеющие медицинское или фармацевтическое образования. Причем это требование распространяется даже на тех, кто по специальности никогда не работал.

Таким образом женщины с подобным образованием приравниваются к военнообязанным мужчинам, но не во всем, например, служба в ВСУ для женщин-медиков и фармацевтов является добровольной, то есть без их желания мобилизовать никого не могут.

Полномочия полиции расширят

С 18 мая будут расширяться полномочия сотрудников полиции, теперь они смогут проверять не только паспорт и иные идентифицирующие личность документы, но и военно-учетные. Также по обращению ТЦК, органов СБУ или разведывательных органов полиция будет принимать участие в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК.

Также полиция осуществляет административное задержание и доставку в эти центры и органы призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса об административных правонарушениях (т.е. нарушение правил военного учета и мобилизации).

Напомним, ранее мы писали о том, что мобилизация с 25 лет позволит существенно пополнить армию.