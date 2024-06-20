Ситуация изменилась: в Укрэнерго сообщили плохую новость об отключении света

С начала года энергетика испытала семь вражеских атак

В четверг, 20 июня, из-за ракетной атаки россиян в Украине увеличен объем ограничительных мер в электросистеме. Они начнут действовать с 11.00.

Об этом сообщает Укрэнерго. Планируется, что эти ограничения будут действовать до 24:00.

"20 июня объем принятых мер ограничения потребления увеличен с 11:00. Информация о том, как именно это повлияет на графики почасовых отключений в каждой области, смотрите на официальных сайтах облэнерго и их площадках в соцсетях", — говорится в сообщении.

Также энергетики отметили, что одна из главных причин применения мер ограничения – последствия уже семи ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Значительные повреждения не позволяют производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Однако Укрэнерго прилагает максимум усилий по преодолению дефицита, поэтому привлекается импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но масштабы этих повреждений значительны, поэтому этого недостаточно для поддержания баланса в энергосистеме. Для стабилизации энергетики следует применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Напомним, что в Украине обновят список объектов, где не будут отключать свет. Объекты с гарантированным электроснабжением предлагают разделить по сезонам – на летний и зимний.

Ранее "Телеграф" писал, сколько в Украине еще будут отключать свет. Состояние энергетической системы оценивается в 3 из 12.