Как будут отключать свет в Украине 20 июня: в "Укрэнерго" расстроили обновленными графиками

На отключения света влияет, в том числе, и погода

В "Укрэнерго" обновили графики отключений света на 20 июня. Свет будут отключать по всей стране на протяжении суток.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. В "Укрэнерго" отметили, что для введения суровых графиков есть две причины.

"Завтра, 20 июня, будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00", — сказано в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в рабочие дни украинцы потребляют больше электроэнергии, поэтому приходится применять графики отключений. В добавок к этому, жара в большинстве регионов сохраняется довольно жаркая погода, из-за чего растет потребление электроэнергии (работают кондиционеры, вентиляторы и т.д.).

Ограничивать энергоснабжение объектов критической инфраструктуры, таких как больницы или другие госучреждения, не будут, добавили в "Укрэнерго".

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине обновят перечень объектов, которым не будут отключать свет. Изменения планируют утвердить до июля.