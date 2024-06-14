Свет выключат раньше: в YASNO сообщили украинцам неприятную новость

В Укрэнерго пересчитали ограничения

В пятницу, 14 июня 2024 года, были пересмотрены графики отключения света. Ранее в Укрэнерго сообщали, что стабилизационные графики будут действовать с 18:00 до 22:00, но теперь они введены на четыре часа раньше — с 14:00.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко. Он написал об этом в Фейсбуке.

"Укрэнерго пересчитал ограничения на сегодняшний день: графики начнут работать с 14:00. Будьте внимательны!", ― написал Коваленко.

Генеральный директор также обновил предварительное сообщение. В нем говорилось, что графики по всей стране будут действовать с 18:00 до 22:00. В обновленной подписи Коваленко продублировал, что графики начнут действовать с 14 часов.

В Укрэнерго сообщили, почему графики почасовых отключений будут действовать раньше. Такое решение было принято из-за роста потребления электричества в восточных регионах и снижения эффективности работы солнечных электростанций (СЭС) в западных областях.

Вместо четырех часов ограничений теперь будет восемь. Узнать графики отключения именно для вашего адреса можно на сайте вашего оператора системы распределения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в пяти областях Украины графики отключения света станут жестче. Эти регионы больше всего пострадают из-за ремонта блоков атомных электростанций. За лето планируют отремонтировать 5 из 9. Эксперт спрогнозировал, кому не повезет больше других, и рассказал, у кого будут выключать свет максимум на 3 часа в сутки.

Также ранее мы сообщали о тревожном прогнозе YASNO на зиму. Не исключено, что электричество будет включать всего на несколько часов.