Повестки на работе: как происходит вручение и что будет, если работодатель откажется

Руководитель предприятия может получить распоряжение о проведении мероприятий мобилизации или вызов резервистов и военнообязанных в ТЦК

Во время общей мобилизации работодатели могут вручать повестки своим сотрудникам, если они получили на то соответствующее распоряжение. Они организуют оповещение работников предприятия через ответственных лиц в рабочее время, вручая повестки под их личную подпись.

Об этом изданию РБК-Украина рассказали в Министерстве обороны. В ведомстве также объяснили, что будет, если работодатель отказывается вручать повестки сотрудникам.

Так, работодатель может получить распоряжение соответствующего председателя районной, городской или военной госадминистрации, или соответствующего руководителя ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызов резервистов и военнообязанных в ТЦК.

В этом случае издает приказе руководителя предприятия о проведении резервистов и военнообязанных. В приказе буду указываться следующие пункты:

основание и цель издания;

перечень лиц, подлежащих оповещению;

дата, время и место их прибытия;

способы доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который прислал распоряжение;

ответственные лица за осуществление оповещения;

порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных;

другие вопросы.

Далее руководитель оповещает сотрудников через соответственных лиц в рабочее время, вручая повестки под личную подпись своих работников. На предприятии обеспечивается информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации.

Также руководители должны письменно сообщить ТЦК о результатах оповещения и выполнения военнообязанными требований законодательства в трехдневный срок.

В Минобороны подчеркнули, что руководители обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора ТЦК или воинских частей, организуя их перевозки от предприятия или освобождая их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК и обратного пути. Они должны информировать ТЦК также и в том случае, если сотрудник отказался от получения повестки или написал заявление об увольнении.

При этом нарушение требований законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой административную ответственность согласно части 3 статьи 210-1 КУоАП, с наложением штрафа от 34 000 грн до 59 500 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие извещения военнообязанные могут получать по почте.