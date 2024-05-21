Не только вручать повестки: какие обязанности у работодателей по новому закону о мобилизации

Работодатели должны информировать ТЦК о работниках, которые будут отказываться от получения повесток

После вступления в силу закона об усилении мобилизации на работодателя возлагаются обязательства не только выдавать работникам повести, но и обеспечивать их прибытие в ТЦК.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №560. Отмечается, что делать это нужно после получения распоряжения от ТЦК или местной администрации.

Также работодатель в трехдневный срок должен уведомлять соответствующее отделение ТЦК о результатах оповещения и выполнения требований закона военнообязанными.

Заметим, что в новом законе указано: "Уведомление это – вручение (отправка) повесток гражданам".

Также работодатели должны информировать ТЦК о работниках, которые будут отказываться от получения повесток, и тех, кто написал заявление на увольнение.

Если же предприниматель не выполняет возложенные на него обязанности по уведомлению, обеспечению прибытия лиц в ТЦК, то на предприятие могут прийти сами военкомы.

Напомним, что больше о нововведениях по повесткам на работе можно прочитать в материале "Телеграфа": "Повесток на работе станет больше, а ТЦК исчезнут с улиц? Закон о мобилизации заработал, что изменилось".

Ранее "Телеграф" писал, что правительство расширило возможности для брони в одной из отраслей.