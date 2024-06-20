Компота теперь не наваришься: сколько по новым тарифам на свет стоит приготовление летнего напитка

Сумма за месяц набежит немалая

В Украине с 1 июня 2024 выросли тарифы на электроэнергию на 1,68 грн/кВт. Поэтому большинство бытовых дел может хорошо ударить по карману, не исключением стало и приготовление пищи, в частности компота.

"Телеграф" расскажет о том, сколько будет стоить приготовление летнего напитка дома на электроплите по новым тарифам. В настоящее время тариф на свет для бытовых потребителей составляет 4,32 грн/кВт.

Учитывая, что в среднем плита потребляет от 2 до 3,5 кВт в час, то за год это составит примерно 1200-1400 кВт\ч.

Требуется около 20 минут на закипание 3 литров воды на электроплите, то есть на приготовление кастрюли компота уйдет от 1 до 3 часов, в зависимости от рецепта.

Плита со средним значением мощности — 3 кВт\ч тратит 12,93 грн (3 кВт * 4,31 грн/кВт). За два часа, которые в среднем необходимы для приготовления компота – 25,86 грн. Один час — 12,93 грн.

Если варить компот дважды в неделю, на это нужно 51,72 грн. А за месяц регулярного приготовления компота по новым тарифам придется отдать 206,88 грн. (51,72 грн*4 недели).

Обратим внимание, что это приблизительные расчеты, точность которых зависит от мощности плиты, конструкции, материала кастрюли. Однако они дают представление о том, сколько будет стоить домашний компот украинцам с июня 2024 года.

Ранее "Телеграф" писал, что использование пылесоса украинцам с лета также может "влететь в копеечку".