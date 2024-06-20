Компоту тепер не наваришся: скільки за новими тарифами на світло коштує приготування літнього напою
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Сума за місяць набіжить чимала
В Україні з 1 червня 2024 року виросли тарифи на електроенергію на 1,68 грн/кВт. Тому більшість побутови справ може добре вдарити по кишені, не виключенням стало і готування їжі, зокрема компоту.
"Телеграф" розповість про те, скільки коштуватиме приготування літнього напою вдома на електроплиті за новими тарифами. Наразі тариф на світло для побутових споживачів становить 4,32 грн/кВт.
З огляду на те, що в середньому плита споживає від 2 до 3,5 кВт за годину, то за рік це становитиме приблизно 1200-1400 кВт\год.
Потрібно близько 20 хвилин на закипання 3 літрів води на електроплиті, тобто на приготування каструлі компоту піде від 1 до 3 годин, залежить від рецепта.
Плита із середнім значенням потужності — 3 кВт\год використовує 12,93 грн (3 квт * 4,31 грн/кВт). За дві години, які в середньому необхідні для приготування компоту – 25,86 грн. Одна година — 12,93 грн.
Якщо варити компот двічі на тиждень, на це потрібно 51,72 грн. А за місяць регулярного приготування компоту за новими тарифами доведеться віддати 206,88 грн. (51,72 грн * 4 тижні).
Зауважимо, що це приблизні розрахунки, точність яких залежить від потужності плити, конструкції, матеріалу каструлі. Однак вони дають уявлення проте, скільки коштуватиме домашній компот українцям з червня 2024.
Раніше "Телеграф" писав, що використання пилотяга українцям з літа також може "влетіти в копієчку".