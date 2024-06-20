Поедет ли Данилов в Молдову? В МИД прокомментировали ситуацию с задержкой назначения посла

В Молдове уже около трех месяцев нет украинского посла.

Президент Владимир Зеленский своим указом уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны 26 марта 2024 года. Уже 29 марта в своем видеообращении глава государства сообщил о согласовании кандидатуры Данилова на должность посла Украины в Молдове. Предыдущий посол — Марко Шевченко — был уволен в тот же день.

"Телеграф" обратился с запросом в Министерство иностранных дел, чтобы уточнить, на каком этапе подготовка к работе Данилова в Кишиневе, и когда он официально приступит к своим обязанностям.

В МИД, отвечая на запрос, напомнили, что посол назначается на должность и увольняется президентом Украины по представлению Министерства иностранных дел. И до момента одобрения соответствующего решения информация об этапах согласования кандидатуры на должность посла не разглашается.

"С момента начала процедуры назначения главы диппредставительства до начала дипломатической миссии посла, которая проходит после вручения верительных грамот, может пройти не один месяц. Это привычная практика, обусловленная количеством и продолжительностью подготовительных процессов", — объясняют в ведомстве.

Ответ МИД Украины на запрос "Телеграфа"

К слову, сам Алексей Данилов в последний раз появлялся в публичном пространстве 26 марта, когда на своей странице в Facebook опубликовал пост с итогами работы в СНБО. На сайте Офиса президента указа о назначении Данилова послом в Молдове нет.

Последний пост Данилова датируется концом марта

Напомним, ранее в комментарии "Телеграфу" посол Евросоюза рассказала, чего ждать после начала переговоров Киева с ЕС.