Чи поїде Данілов до Молдови? В МЗС прокоментували ситуацію із затримкою призначення посла

У Молдові вже майже три місяці немає українського посла.

Президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони 26 березня 2024 року. Уже 29 березня у своєму відеозверненні глава держави повідомив про погодження кандидатури Данілова на посаду посла України у Молдові. Попереднього посла — Марка Шевченка — було звільнено в той же день.

"Телеграф" звернувся із запитом до Міністерства закордонних справ, аби уточнити, на якому етапі підготовка до роботи Данілова у Кишиневі, та коли він офіційно стане до своїх обов’язків.

У МЗС, відповідаючи на запит, нагадали, що посол призначається на посаду та звільняється президентом України за поданням Міністерства закордонних справ. І до моменту схвалення відповідного рішення, інформація про етапи погодження кандидатури на посаду посла не розголошується.

"Від моменту початку процедури призначення глави диппредставництва до початку дипломатичної місії посла, яка відбувається після вручення вірчих грамот, може пройти не один місяць. Це звична практика, яка зумовлена кількістю та тривалістю підготовчих процесів", — пояснюють у відомстві.

Відповідь МЗС України на запит "Телеграфу"

До слова, сам Олексій Данілов востаннє з’являвся у публічному просторі 26 березня, коли на своїй сторінці у Фейсбуці опублікував пост із підсумками роботи в РНБО. На сайті Офісу президента указу про призначення Данілова послом у Молдові немає.

Останній пост Данілова датується кінцем березня

Нагадаємо, раніше в коментарі "Телеграфу" посол Євросоюзу розповіла, чого чекати після початку переговорів Києва з ЄС.