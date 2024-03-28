Увольнение Данилова из СНБО: у Зеленского озвучили причину

По словам советника главы ОП, новый этап войны делает свои вызовы

Увольнение Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны было обычной кадровой ротацией. Президент регулярно усиливает команду.

Об этом в интервью LIGA.net заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, каждый новый этап войны нуждается в динамизации процессов.

"Президент говорит об этом достаточно много, что он будет усиливать команду, менять команду. Потому что мы все же находимся на соответствующих этапах войны. Соответственно, каждый этап нуждается в динамизации процессов. Потому что люди, это безотносительно к господину Данилову, безусловно, но люди устают с точки зрения того, что мы постоянно в рутинном процессе войны как таковом", — подчеркнул он.

Он отметил, что такая работа требует от людей определенной психологической готовности работать в жестком ритме и предлагать соответствующие инициативы. Подоляк также в очередной раз подчеркнул, что это не касается Данилова.

"Мы видим классическую ротацию. Вместо Алексея Мячеславовича секретарем СНБО становится господин Литвиненко. Этот человек аналитически известен в широких или узких кругах", — подчеркнул советник председателя ОП.

Кроме того, он прокомментировал слова Данилова, в свое время заявившего, что вообще не знает, кто такой Михаил Подоляк. Советник главы ОП отметил, что не видит связи между отставкой Данилова и его прямолинейностью в некоторых его высказываниях.

"Напротив, мне нравится, когда люди прямолинейно что-то говорят. Главное, чтобы это всегда было мотивировано логикой", — отметил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. На эту должность глава государства назначил Александра Литвиненко, ранее занимавшего должность главы Службы внешней разведки Украины.