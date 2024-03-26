Алексей Данилов: от ветеринара до секретаря СНБО

Интересные факты из биографии

Алексей Данилов уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). По совпадению кадровая перестановка произошла через несколько дней после того, как Данилов назвал спецпредставителя Китая "каким-то Х*и".

От ветеринара к юристу. Различные специальности

Сначала получил диплом ветеринара в техникуме, затем учителя истории, после чего стал магистром менеджмента и юристом.

Работал в ветклинике

Свой трудовой путь в 1981 году Данилов начинал как ветеринар-фельдшер подсобного хозяйства Ворошиловградского завода фруктово-минеральных вод. Также работал ветеринаром в "Зооуголке".

Самый младший мэр Луганска

В 1994 году стал младшим мэром в истории города Луганск – ему исполнился 31 год. В должности находился до 1997 года, которую покинул из-за конфликта с оппозиционными к нему депутатами.

Называли "бандитом"

В 2019 году после назначения Данилова в СНБО координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев называл Данилова "бандитом" с 1990-х годов. К тому же, утверждал Кабакаев, Данилов якобы находился в очень хороших отношениях с Александром Ефремовым. Местная пресса также связывала его с известным криминальным луганским авторитетом Доброславом.

Данилов признал бизнес-связи с Ефремовым, которые, по его словам, закончились конфликтом.

"Тогда была такая мода, чтобы каждая территория имела свой региональный банк. Такой был нужен и нам. Ефремов и его люди общались с предприятиями, но у них не было денег. А тут как раз выставили на торги "Укркоммунбанк". Я Ефремову и Тихонову финансово помог его купить. Мы с ними были условными партнерами в течение двух лет. Банк задумывался как коммерческий проект, но прибыли не было. А потом я спросил: "Ребята, а где же бизнес?" Вот тут и начались мои проблемы с Ефремовым", — отметил Данилов.

Коллекционер картин и фарфора

Экс-чиновник в своих е-декларациях указывает коллекцию картин, которая насчитывает 102 произведения искусства и библиотеку, где есть около 20 тысяч книг. Также он является ценителем фарфоровых статуэток, которых насобирал 495 штук.

Имеет внучку-певицу

Внучка секретаря Данилова, 17-летняя Маша Данилова, певица и уже выпустила несколько своих треков. Она принимала участие в украинском талант-шоу, ведет свой YouTube канал, для которого записывает интервью с украинскими знаменитостями.

Распространял теории заговора о коронавирусе

В начале 2022 года заявил, что COVID-19 якобы имеет искусственное происхождение, а пандемия является "первой биологической мировой войной".

"К большому сожалению, если бы было доказано, что это естественная вещь, мы, и мировые ученые, уже давно четко сказали бы, что это вещь естественная. Мы до сих пор такого ответа не имеем, они до сих пор спорят", — сказал Данилов. .

Данилов подчеркнул, что это его мнение, однако в программе он был представлен как секретарь СНБО, зрители могли воспринять это заявление как официальную позицию.

В марте 2020 года на российских каналах начались слухи о том, что "вирус "убежал" из лаборатории", "его специально разработали, чтобы нас уничтожить. Тогда Данилов повторил это в одном из эфиров украинского радио".

Придал новое содержание черной рубашке

В ноябре 2021 года стал носить черную форму вместо делового костюма. Впоследствии объяснил, что это было не просто так — политик понял, что война с Россией неотвратима.

"Я всегда ходил в гражданской одежде, а в ноябре надел черную форму – это был знак того, что мы готовимся", – сказал Данилов.

Назвал спецпредставителя Китая "каким-то Х*и"

21 марта "пикантно" обезобразил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя, недавно посетившего Киев. Тема касалась предложения Китая о мирных переговорах с Россией при условии оставления ей захваченных территорий Украины.

Вот как звучала цитата:

"Я не понимаю, кто может нашими территориями, нашими землями так брать и разбрасываться. Потому что какому-то Х*и, я извиняюсь, фамилия как там, или еще кому-то там (показалось), что они должны это решать", — сказал Данилов.

Больше цитат Данилова читайте в материале Телеграфа по ссылке.

Досье

Родился 7 сентября 1962 года в городе Красный Луч в Луганской обл. В 90-е был мэром Луганска, на президентских выборах 2004 года возглавил Луганский штаб Виктора Ющенко. В 2005 году стал губернатором области, в 2006-м избрался в парламент от БЮТ, но пробыл там всего два года. С октября 2019 Секретарь СНБО.

Женат, имеет четырех детей и девять внуков.

Ранее "Телеграф" писал, что в соцсетях ходят слухи, что Данилова назначат послом в Норвегии.