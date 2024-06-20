На Украину движется антициклон Aviv: синоптик рассказала, как изменится погода

Погода будет благоприятна для различных работ и активностей на открытом воздухе — покраска, ремонтные работы, отдых на природе и т.п.

Завтра, 21 июня, над территорией Украины разместится антициклон, который метеорологи назвали "Aviv". Он принесет с собой сухую и солнечную погоду во все регионы страны.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко. Подробнее о погоде она рассказала в своем Telegram.

"Поэтому если запланировали что-то красить на улице или перекрывать, или побыть на природе — как раз", — написала Диденко в соцсети.

Наличие антициклона обычно означает устойчивую погоду без осадков в течение нескольких дней. Поэтому можно рассчитывать на комфортные погодные условия для запланированных дел на улице или открытых площадках.

Синоптик предупредила, что уже 22-23 июня на западе и севере Украины пройдут грозовые дожди.

Температура воздуха в пятницу по всей территории страны будет комфортной. Жара даже спадет на востоке и юге. В течение дня в большинстве областей Украины ожидается +24+29 градусов.

"Сегодняшний сильный ветер завтра стихнет, только в восточных областях еще возможны порывы северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду", — добавила синоптик.

В Киеве 21 июня будет сухая солнечная теплая погода с температурой воздуха около +25 градусов.

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