Графики будут жестче: "Укрэнерго" огорчило украинцев отключениями света на 21 июня

Жестче всего ограничат потребление света в определенные часы

В пятницу, 21 июня, в Украине будут действовать графики почасовых отключений на протяжении всего дня. В определенные часы ограничения будут жестче.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго". Изменения связаны с ночной атакой России 20 июня на энергообъекты.

"Завтра, 21 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 00:00 до 24:00. С 00:00 до 06:00 и с 13:00 до 23:00 объем ограничений будет больше. Причина – последствия массированных атак россиян по энергообъектам", — уведомили в компании.

Что касается отключений света на объектах критической инфраструктуры, но для них графики не действуют и энергопитание не будет ограничиваться.

Напомним, что в ночь на 20 июня армия РФ атаковала Украину дронами и ракетами. В Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях повреждена энергетическая инфраструктура. Из-за этого "Укрэнерго" экстренно изменило графики отключений света на 20 июня.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине обновят перечень объектов, на которых не будут отключать свет. Такие объекты предлагают разделить на зоны в соответствии с сезонами.