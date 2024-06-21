Тендер на восстановление Херсонщины получила компания, связанная с местной властью: расследование Bihus.Info (видео)

Журналисты-расследователи установили подробности

В Херсонской области сотни миллионов гривен на восстановление школы и сельского совета в двух населенных пунктах отдали компании, связанной с недавно назначенным заместителем главы местной областной военной администрации, который и отвечает за восстановление в области. Кроме того, журналисты нашли связи этой фирмы с "Великим будівництвом" и скандальным экс-заместителем председателя Национальной полиции Дмитрием Тишлеком.

Как установили журналисты-расследователи из Bihus.Info, тендер на реконструкцию школы в Высокополье более чем на 130 миллионов гривен выиграла компания "Глобал Билд Инжиниринг". Это — тернопольская фирма, которая ранее занималась локальными подрядами и, по сообщениям СМИ, имела связи с местными властями.

С конца 2023-го года "Глобал Билд Инжиниринг" начал работать в Херсонской области. По информации источников Bihus.Info, ее приобрела группа бизнесменов, которые ранее занимались автомобильными дорогами на востоке Украины.

"Это может подтверждаться сменой директора фирмы – им в начале 2024-го стал Александр Сенченко из Донецкой области, ранее возглавлявший Первую украинскую дорожно-строительную компанию. Параллельно со школой в Высокополье компания также получила еще один заказ – на восстановление поселкового совета в Великой Александровке за почти 90 миллионов гривен", — отмечают расследователи.

Отмечается, что немного позже эта же фирма получила заказ на содержание автодорог в Херсонской области за еще почти 70 миллионов гривен. Согласно тендерным документам, технику победитель планирует арендовать в том числе у компании "Донбассугольстрой". Ее владелица — жена заместителя председателя Херсонской ОВА Антона Самойленко, который занимается в области восстановлением. Его назначение в 2023-м году совпало с "заходом" "Глобал Билд Инжиниринга" на херсонские тендеры.

Заместитель председателя Херсонской ОВА в комментарии Bihus.info не опровергал информацию журналистов. При этом он заявил, что знает представителей почти всех компаний, выигрывающих торги в области.

Журналистам удалось установить и другие интересные связи "Глобал Билд Инжиниринга". Так, совладельцами Первой украинской дорожно-строительной компании, которую ранее возглавлял новый директор победителя тендера, являются Виктор Коркишко и Александр Гарбуз. Они являются совладельцами строительных компаний, которые реализовывали программу "Большое строительство" в Донецкой, Киевской и Херсонской области.

Одним из их партнеров некоторое время была также Наталья Нечепоренко – близкая подруга скандального экс-заместителя главы Нацпола Дмитрия Тишлека. Ранее Bihus.Info установил, что Тишлек долгое время жил в элитном имении под Киевом, записанном на Нечепоренко, а также то, что эта семья является партнером известного российского криминального авторитета. Еще одним товарищем Тишлека является так называемый идеолог "Великого будівництва" Юрий Голик.

Как сообщал "Телеграф", бывшего замглавы Национальной полиции Украины Дмитрия Тишлека фактически "отмазали" от наказания по делу о ценных подарках. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) разоблачило Тишлека в том, что ему предоставляли право безвозмездного проживания в чужих роскошных помещениях, что приравнивается к ценным подаркам – однако Печерский суд Киева решил, что все законно, установило расследование Bihus.Info.