База "Миротворец" и благодарность от ГУР: что известно о помощнице скандального нардепа Тищенко

Сейчас она ведет активную общественную деятельность

Нардеп Николай Тищенко посетил Днепр 20 июня якобы для разоблачения мошеннического колл-центра, но этот визит обществу запомнился историей с избиением военного Дмитрия Павлова. Вместе с народным избранником была его помощница Эвелина Андриевская.

Она находится в базе Миротворец за антиукраинскую позицию и публичное оправдание российской агрессии. "Телеграф" собрал, что известно о помощнице скандального нардепа Тищенко.

Эвелина Андриевская: что о ней известно, биография

Она родилась в Донецке 12 августа 1997 года. Гражданка Украины, имеет высшее образование. По данным из открытых источников и соцсетей, она была студенткой Киевского национального торгово-экономического университета и училась на факультете гостинично-ресторанного бизнеса. Имела титул вице-мисс университета.

В 2020 году баллотировалась в Киевский городской совет 9-го созыва от "Слуги народа". Она не прошла.

Сейчас работает помощницей народного депутата Николая Тищенко. Является секретарем межпарламентской группы дружбы Украины с Социалистической Республикой Вьетнам

Андриевская находится в базе "Миротворец"

Центр исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец" внес помощницу нардепа в собственную базу. Страница Эвелины Андриевской, уроженки Донецка, появилась в базе 6 марта 2023 года.

"Телеграф" пытался связаться с Андриевской, чтобы она прокомментировала этот факт. Однако дозвониться к ней не удалось.

В прошлом году помощницу депутата внесли в базу "Миротворец"

Почему ее внесли в базу

Согласно опубликованным скриншотам из социальных сетей и данным с сайта "Миротворца", ее обвиняют в:

отрицании российской агрессии;

участии в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками;

манипуляции общественно значимой информацией;

участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России.

"Миротворец" также пишет, что мать Эвелины Андриевской замужем за владельцем сети цирков. Один из них работает во временно оккупированной Евпатории.

В 2015 году Андриевская регулярно публиковала сообщения, подыгрывающие россиянам. Так, среди них есть репост поста из местного паблика об обстреле Донецка, который она подписала: "Такая она, эта слава Украине? Это не просто "Точка У", это точка в доверии и надежде".

После начала войны на востоке Украины Андриевская писала антиукраинские сообщения

Поездка в Крым и концерт Лепса

Эвелина Андриевская ездила на полуостров Крым уже после оккупации, в 2018 году. Она посещала концерт прокремлевского артиста Григория Лепса, поддерживающего войну России против Украины. Андриевская не постеснялась выставить сообщение об этом в сети.

Помощница нардепа была на концерте Лепса в 2018 году

Оценка ГУР и политическая деятельность

В последние годы Эвелина Андриевская ведет активную политическую деятельность. Она баллотировалась в Киевский городской совет в составе партии "Слуга народа". В ее соцсетях появились фото с известными политиками, в частности, с уже президентом Владимиром Зеленским и бывшим советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем.

В 2023 году Андриевская получила благодарность от Главного управления разведки из рук руководителя ГУР Кирилла Буданова. Это произошло во время встречи с блогерами в Офисе президента и вызвало негодование общества.

Руководитель ГУР вручил благодарность студентке Андриевской

Благодарность за содействие и помощь украинской армии

Последние сообщения в соцсетях Андриевской посвящены работе и общественной деятельности. Также она регулярно публикует сообщения-отчеты о передаче помощи Силам обороны.

Ранее "Телеграф" писал, чем запомнился нардеп Тищенко за 5 лет работы в Верховной Раде. Он попал в несколько больших скандалов.