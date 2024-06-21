Появилось полное видео нападения "свиты" Тищенко на военного в Днепре: у него отобрали коляску с ребенком

Нардеп толкнул мужчину

Появились подробности и новое видео нападения сопровождающих нардепа Николая Тищенко (были в военной форме и без опознавательных знаков) на военного, который гулял с ребенком в Днепре. Детали инцидента рассказал военный волонтер, журналист и блогер Денис Кошельник.

В своем Telegram-канале он также опубликовал полное видео этого события. Кошельник пишет, что Тищенко приехал "бороться с колл-центрами", уточняя, что нардеп наведывается в офисы, чтобы получать от них свой процент, который он называет "константой".

Как пишет журналист, Тищенко со своими сопровождающими переходил от одного офиса в другой, а военнослужащий Дмитрий "Сын" Павлов гулял с ребенком в коляске вместе со своим товарищем. Он спросил нардепа, что люди в военной форме с оружием без опознавательных знаков делают вместе с народным депутатом в центре города.

"На что получил пренебрежительные и нахальные ответы, которые в дальнейшем переросли в проверку документов с противоправными и безнравственными действиями, которые Вы видите на видео", — пишет Кошельник.

На кадрах видно, что после своего вопроса военный хотел уйти, но сопровождающие Тищенко не давали ему это сделать. Далее появились люди, которые якобы назвались представителями ТЦК и потребовали от Павлова показать документы. Одна из сопровождающих нардепа начала их снимать, Павлов потребовал этого не далать, но она продолжала, и тогда он выхватил у нее телефон. Тут же подскочил Тищенко и оттолкнул мужчину. Девушка начала обвинять Павлова, что тот выкрал ее телефон, который он, кстати, ей отдал. Она заявила, что тот его якобы разбил.

Далее мужчина, который был в жилете с надписью "полиция на спине" начал толкать Павлова. Завязалась потасовка, в ходе которой человек в военной форме и балаклаве отобрал у Павлова коляску с его ребенком. На него набросились несколько человек и повалили на пол. В ходе стычки коляска с малышом чуть не перевернулась.

Внимание! На видео есть ненормативная лексика

Напомним, Николай Тищенко заявил, что он вместе с правоохранителями приехал разоблачить колл-центр, который выманивал деньги у украинцев, в том числе семей военных. Нардеп заявил, что на его группу якобы было совершено нападение, в котором обвинил именно Павлова.

Как сообщал "Телеграф", специальное подразделение Kraken Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что мужчиной, на которого 20 июня в Днепре напали неизвестные, является бывший военнослужащий спецподразделения. Там отметили, что надеются на установление справедливости.