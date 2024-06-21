База "Миротворець" та подяка від ГУР: що відомо про помічницю скандального нардепа Тищенка

Зараз вона веде активну громадську діяльність

Нардеп Микола Тищенко відвідав Дніпро 20 червня нібито для викриття шахрайського кол-центру, але цей візит суспільству запам’ятався історією з побиттям військового Дмитра Павлова. Разом з народним обранцем була його помічниця Евеліна Андрієвська.

Вона знаходиться у базі "Миротворець" за антиукраїнську позицію та публічне виправдання російської агресії. "Телеграф" зібрав, що відомо про помічницю скандального нардепа Тищенка.

Евеліна Андрієвська: що про неї відомо, біографія

Вона народилась у Донецьку 12 серпня 1997 року. Громадянка України, має вищу освіту. За даними з відкритих джерел та соцмереж, вона була студенткою Київського національного торговельно-економічного університету та навчалась на факультеті готельно-ресторанного бізнесу. Мала титул віцеміс університету.

У 2020 році балотувалась до Київської міської ради 9-го скликання від "Слуги народу". Вона не пройшла.

Зараз працює помічницею народного депутата Миколи Тищенка. Є секретарем міжпарламентської групи дружби України з Соціалістичною Республікою В‘єтнам

Андрієвська знаходиться у базі "Миротворець"

Центр дослідження ознак злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку "Миротворець" вніс помічницю нардепа у власну базу. Сторінка Евеліни Андрієвської, уродженки Донецька, з’явилась у базі 6 березня 2023 року.

"Телеграф" намагався зв’язатись з Андрієвською, щоб вона прокоментувала цей факт. Проте додзвонитись до неї не вдалось.

У минулому році помічницю депутата внесли до бази "Миротворець"

Чому її внесли в базу

Згідно з опублікованими скриншотами з соціальних мереж та даними з сайту "Миротворця", її звинувачують у:

запереченні російської агресії;

участі у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками;

маніпуляції суспільно значущою інформацією;

участь в антиукраїнських пропагандистських заходах Росії.

Миротворець також пише, що матір Евеліни Андрієвської заміжня за власником мережі цирків. Один з них працює в тимчасово окупованій Євпаторії.

У 2015 році Андрієвська регулярно публікувала дописи, які підіграють росіянам. Так, серед них є репост посту з місцевого пабліка про обстріл Донецька, який вона підписала: "Така вона, ця слава Україні? Це не просто "Точка У", це точка у довірі та надії".

Після початку війни на сході України Андрієвська писала антиукраїнські дописи

Поїздка у Крим та концерт Лєпса

Евеліна Андрієвська їздила на півострів Крим вже після окупації, у 2018 році. Вона відвідувала концерт прокремлівського артиста Григорія Лєпса, який підтримує війну Росії проти України. Андрієвська не посоромилась виставити допис про це у мережі.

Помічниця нардепа була на концерті Лєпса у 2018 році

Відзнака ГУР та політична діяльність

Останні роки Евеліна Андрієвська веде активну політичну діяльність. Вона балотувалась до Київської міської ради у складі партії "Слуга народу". У її соцмережах з’явились фото з відомими політиками, зокрема з вже президентом Володимиром Зеленським та колишнім радником Офісу президента України Олексієм Арестовичем.

У 2023 році Андрієвська отримала Подяку від Головного управління розвідки з рук очільника ГУР Кирила Буданова. Це сталось під час зустрічі з блогерами в Офісі президента та викликало обурення суспільства.

Очільник ГУР вручив подяку студентці Андрієвській

Подяка за сприяння та допомогу українській армії

Останні дописи у соцмережах Андрієвської присвячені роботі та громадській діяльності. Також вона регулярно викладає дописи-звіти про передачу допомоги Силам оборони.

Раніше "Телеграф" писав, чим запам’ятався нардеп Тищенко за 5 років роботи у Верховній Раді. Він втрапив у кілька великих скандалів.