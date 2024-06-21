Скандал с избиением военного в Днепре взят на высший контроль: в сеть слили данные одного из охранников Тищенко

Военный, на которого было совершено нападение, чувствует себя нормально

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что причастные к нападению на военного Дмитрия Павлова в Днепре будут наказаны. В сети установили личность одного из них.

"Во-первых, не важно, что это за люди. У нас каждый гражданин должен отвечать перед законом. Вчера было открыто два уголовных производства – нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы", — сказал Клименко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что все, кто причастен к совершению этого преступления, должны понести соответствующее и заслуженное наказание. По словам Клименко, сейчас Дмитрий Павлов, переживший нападение, чувствует себя нормально.

Клименко также отметил, что в настоящее время военный, на которого было совершено нападение, находится в нормальном состоянии.

Тем временем Telegram-канал "Сніданок Химери" опубликовал данные об одном из охранников народного депутата Николая Тищенко, который принимал участие в нападении на Павлова. По информации канала, это — Константин Цубера. Он работал охранником в ночном клубе Karusel Club.

Отмечается, что он родился в Киеве в 1984 году, в 2017 году расстался с женой Цуберой Еленой. В том же году он пытался устроиться работать патрульным в Управление патрульной полиции в Киеве. 8 ноября 2023 года Голосеевский районный суд взыскал с Константина Цуберы 37646,43 грн. в пользу ПриватБанка по кредитному договору.

Напомним, в Днепре неизвестные в военной форме без опознавательных знаков, которые сопровождали нардепа Николая Тищенко, напали на украинского военного из спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова с позывным "Сын". Мужчина гулял с коляской с ребенком, ее вырвали у него из рук и избили военного.

В свою очередь Николай Тищенко заявил, что он вместе с правоохранителями приехал разоблачить колл-центр, который выманивал деньги у украинцев, в том числе семей военных. Нардеп заявил, что на его группу якобы было совершено нападение, в котором обвинил именно Павлова.

Как сообщал "Телеграф", специальное подразделение Kraken Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что мужчиной, на которого 20 июня в Днепре напали неизвестные, является бывший военнослужащий спецподразделения. Там отметили, что надеются на установление справедливости.