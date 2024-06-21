Укр

Скандал с избиением военного в Днепре взят на высший контроль: в сеть слили данные одного из охранников Тищенко

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
833
Скандал дошел до руководства полиции
Скандал дошел до руководства полиции. Фото Коллаж "Телеграфа/Информатор

Военный, на которого было совершено нападение, чувствует себя нормально

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что причастные к нападению на военного Дмитрия Павлова в Днепре будут наказаны. В сети установили личность одного из них.

"Во-первых, не важно, что это за люди. У нас каждый гражданин должен отвечать перед законом. Вчера было открыто два уголовных производства – нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы", — сказал Клименко в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что все, кто причастен к совершению этого преступления, должны понести соответствующее и заслуженное наказание. По словам Клименко, сейчас Дмитрий Павлов, переживший нападение, чувствует себя нормально.

Клименко также отметил, что в настоящее время военный, на которого было совершено нападение, находится в нормальном состоянии.

Тем временем Telegram-канал "Сніданок Химери" опубликовал данные об одном из охранников народного депутата Николая Тищенко, который принимал участие в нападении на Павлова. По информации канала, это — Константин Цубера. Он работал охранником в ночном клубе Karusel Club.

Отмечается, что он родился в Киеве в 1984 году, в 2017 году расстался с женой Цуберой Еленой. В том же году он пытался устроиться работать патрульным в Управление патрульной полиции в Киеве. 8 ноября 2023 года Голосеевский районный суд взыскал с Константина Цуберы 37646,43 грн. в пользу ПриватБанка по кредитному договору.

Напомним, в Днепре неизвестные в военной форме без опознавательных знаков, которые сопровождали нардепа Николая Тищенко, напали на украинского военного из спецподразделения Kraken Дмитрия Павлова с позывным "Сын". Мужчина гулял с коляской с ребенком, ее вырвали у него из рук и избили военного.

В свою очередь Николай Тищенко заявил, что он вместе с правоохранителями приехал разоблачить колл-центр, который выманивал деньги у украинцев, в том числе семей военных. Нардеп заявил, что на его группу якобы было совершено нападение, в котором обвинил именно Павлова.

Как сообщал "Телеграф", специальное подразделение Kraken Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что мужчиной, на которого 20 июня в Днепре напали неизвестные, является бывший военнослужащий спецподразделения. Там отметили, что надеются на установление справедливости.

Теги:
#Днепр #Нападение #Военный #Николай Тищенко