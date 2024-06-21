Николай Тищенко потратил миллионы гривен на дорогие авто: на чем ездит одиозный нардеп, фото

Нардеп записывал авто не только на жену, но и водителя и менеджера.

Политика и роскошь часто идут бок о бок, и случай Николая Тищенко — яркий тому пример. Известный украинский политик и бывший ресторатор привлек внимание общественности не только к деятельности в парламенте и многочисленными скандалами, но и своими дорогими автомобилями.

В этом материале мы рассмотрим автопарк одиозного нардепа, стоимость которого составляет миллионы гривен. Некоторые из этих авто находятся в собственности Тищенко официально, другие записаны на близкое окружение нардепа.

А что там в декларации?

Сначала рассмотрим, какими автомобилями народный избранник владеет официально. Так, согласно декларации за 2023 год, Николай Тищенко имеет легковой автомобиль Mercedes-Benz E400 2017 года выпуска (записан на жену). Это довольно дорогое авто. Премиум-седан такого же года выпуска в зависимости от комплектации можно приобрести за 32-45 тысяч долларов в подержанном состоянии.

Сам Тищенко официально владеет только Mercedes-Benz S400 2018 года выпуска. Это еще один люксовый автомобиль, вдвое дороже, чем у жены. В зависимости от комплектации и состояния менее чем за 60 тысяч долларов такой автомобиль сейчас не купить, даже с большим пробегом. Впрочем, нардеп указывает, что он приобрел его именно за 60 тысяч евро. Хотя при запуске, в 2018-м, автомобиль точно стоил не менее 89 тысяч.

Не менее интересен Mercedes-Benz EQV 2021 года выпуска, которым владеет некий Петр Орлов (какое он имеет отношение к нардепу, расскажем позже). Микроавтобус стоимостью около 80 тысяч долларов он предоставил в бесплатное пользование Николаю Тищенко и его жене Алле Барановской.

Но, по данным Bihus Info, в окружении, а, возможно, и в собственности Тищенко есть как минимум 2 таких микроавтобуса. Один из них – 2016 года выпуска, записанный на Сергея Вакальчука. Он стал его владельцем летом 2022 года. Это менеджер Тищенко, с которым они вместе ведут дела уже более 20 лет. Именно Вакальчук руководил его рестораном Велюр.

Это премиум автомобиль с тюнингом, увлекательными дисками, люксовым салоном. Фото этого автомобиля неоднократно появлялись на фото в соцсетях Тищенко и жены.

Mercedes V-класса 2021 года выпуска появился у Петра Орлова в 2023 году. Этот мужчина работает водителем у Тищенко. Классическая схема – переписывать имущество на приближенных к себе людей.

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