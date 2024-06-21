Нужно ли забронированным обновлять данные в ТЦК: ответ удивит

Без военно-учетных данных могут возникнуть вопросы при вынесении решения о бронировании

Люди, которых в Украине могут забронировать предприятия, все равно должны обновлять свои данные в ТЦК и СП. Более того, их могут вызвать специально для этого.

Об этом сказал адвокат из Днепра Дмитрий Ухов, пишет "Суспільне". Так он ответил на вопрос, есть ли требование обновления данных в ТЦК для забронированных людей.

"Требование по обновлению данных до бронированных лиц есть. Такие лица должны обновить свои данные. И все же дальнейшее бронирование может зависеть от наличия указанных данных в системе учета "Оберег". Если таких данных не будет, могут возникнуть вопросы при вынесении решения о бронировании и при его продлении", — объяснил он.

Он добавил, что даже если работники забронированы, то ТЦК имеет право их вызвать для уточнения данных. Это не противоречит действующему законодательству.

Это может происходить путем вызова через предприятия, через органы местной власти, а также путем отправки повестки по месту жительства.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что адвокат сказал, люди каких профессий подлежат бронированию. Он также назвал один важный нюанс.