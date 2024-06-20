Мобилизация по-новому: какие предприятия будут подпадать под бронирование

В Минобороны объяснили, кто именно подпадает под бронирование

В период мобилизации и на военное время в Украине военнообязанные могут быть забронированы за органами госвласти, другими госорганами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями. Есть определенный перечень.

Детально об этом рассказали в Министерстве обороны. Об этом пишет издание РБК-Украина.

Так, к организациям, учреждениям и предприятиям относят:

те которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

осуществляющие производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В то же время в МО подчеркнули, что список предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, включает в себя (но не ограничивается):

предприятия, учреждения и организации топливно-энергетического комплекса;

предприятия, обслуживающие системы жизнеобеспечения; выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;

специализированные учреждения ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, зарубежных дипломатических учреждений Украины, представительств международных организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и тому подобное.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько нужно зарабатывать ФОПам, чтобы получить право на бронь от мобилизации.