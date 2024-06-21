Чи потрібно заброньованим оновлювати дані у ТЦК: відповідь здивує

Без військово-облікових даних можуть виникнути питання при ухваленні рішення про бронювання

Люди, яких в Україні можуть забронювати підприємства, все одно мають оновлювати свої дані до ТЦК та СП. Більше того, їх можуть викликати спеціально для цього.

Про це сказав адвокат із Дніпра Дмитро Ухов, пише "Суспільне". Так він відповів на запитання, чи є вимога в оновленні даних у ТЦК для заброньованих людей.

"Вимоги щодо оновлення даних до броньованих осіб є. Такі особи повинні оновити свої дані. І все ж таки подальше бронювання може залежати від наявності зазначених даних у системі обліку "Оберіг". Якщо таких даних не буде, можуть виникнути питання при винесенні рішення про бронювання та при його продовженні", — пояснив він.

Він додав, що навіть якщо працівників заброньовано, то ТЦК має право їх викликати для уточнення даних. Це не суперечить чинному законодавству.

Це може відбуватися шляхом виклику через підприємства, через органи місцевої влади, а також шляхом надсилання повістки за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат сказав, люди яких професій підлягають бронюванню. Він також назвав один важливий нюанс.