Когда в Украине улучшится ситуация с отключениями света: назван месяц

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее выполнить работу

Ситуация с отключениями света в Украине станет легче уже в августе текущего года. Однако предстоящие полтора месяца до этого будут оставаться сложными.

Об этом сказал глава Госэнергонадзора Руслан Слободян в эфире "Суспільного". По его словам, к этому периоду на некоторых атомных энергоблоках будет завершен ремонт на некоторых

"Облегчение ожидаем в августе, учитывая завершение ремонтных работ на некоторых атомных энергоблоках и уменьшение количества объектов с гарантированным электроснабжением", — объяснил Слободян.

Он также добавил, что атомная генерация – базис, обеспечивающий более 50% потребностей потребителей даже после оккупации ЗАЭС. Сейчас продолжаются ремонтные работы, в результате чего можно будет покрыть дефицит.

При этом глава Госэнергонадзора подчеркнул, что в ближайшие полтора месяца ожидается несколько сложная ситуация с поставкой электроэнергии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинцам рассказали, сколько еще будут отключать свет. По словам директора центра исследований энергетики Александра Харченко, есть один фактор, который мог бы изменить ситуацию.