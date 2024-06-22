Укр

Света не будет дольше: в "Укрэнерго" скорректировали графики из-за ночной российской атаки

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Враг не оставляет попыток погрузить украинцев во тьму
Враг не оставляет попыток погрузить украинцев во тьму. Фото Колаж "Телеграфа"

Отключения начнутся раньше

Из-за новых ударов россиян по энергообъектам Украины, в "Укрэнерго" обновили графики отключений света на субботу, 22 июня. Ограничения начнут действовать раньше.

"Облэнерго будут применять графики почасовых отключений по всей Украине с 14:00 до 24:00. Причина – последствия массированных атак врага на энергообъекты", — сообщили в компании.

До ночной атаки ограничения в субботу должны были действовать с 16:00 до 24:00. Именно в этот период должны применяться графики отключений. Однако теперь свет начнут выключать на два часа раньше.

Напомним, в ночь на 22 июня россияне атаковали Украину ракетами и "шахедами". В частности, враг нанес удар по объектам "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях, есть повреждения. В Запорожской области пострадали два энергетика. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине до июля текущего года будут обновлены списки объектов критически важной инфраструктуры, где не будут отключать свет. Объекты с гарантированным электроснабжением предлагают разделить по сезонам – на летний и зимний. Это позволит минимизировать нагрузку на энергосистему при отключении.

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#Свет #Отключение #Графики отключений