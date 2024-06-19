Будет ли второе повышение тарифов на электричество в этом году – в Раде дали прогноз

Нардеп объяснил, нужна ли достройка Хмельницкой атомной электростанции и спасут ли мини-АЭС Украину

"Энергоатом" активно проводит переговоры с потенциальными кредиторами по строительству двух новых энергоблоков Хмельницкой АЭС. 18 июня Верховная Рада должна рассматривать проект закона, который позволил бы это строительство.

Идея столь дорогостоящего и долгосрочного проекта во время войны вызвала дебаты в экспертном сообществе. Вроде бы, мощности для энергогенерации нужны, и думать о перспективе на те же три-пять лет тоже нужно. Но актуальна ли такая масштабная инвестиция, и кто будет платить за это строительство?

Профильный комитет ВР согласовал этот проект закона, допустив его до голосования в сессионном зале. Однако глава подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин высказался против его принятия.

"Телеграф" поговорил с Андреем Жупаниным о вопросе к "Энергоатому", ядерной энергетике на будущей энергокарте Украины, перспективах установления солнечных батарей в домах и вероятности повторного повышения тарифов уже в конце лета этого года.

Россияне видят нашу зависимость от атомной энергетики

– Тема построения двух блоков на ХАЭС очень дискуссионна. Вы написали большое сообщение, в котором сказали, что не будете поддерживать соответствующий проект закона. Вы слышали, что говорилось на заседании Верховной Рады, как проект закона представляли и обосновывали. Что именно вызывало у вас вопросы?

– Сразу вас поправлю – проект еще не рассматривали на заседании Верховной Рады. Его должны были рассмотреть во вторник, 18 июня, но почему-то сняли с повестки дня. Мы рассматривали его пока только на заседании Комитета. Законопроект я изучал, но он очень короткий – на полторы страницы. Он ориентирован на формальное одобрение стройки.

Меня настораживает сразу несколько векторов идеи этого законопроекта. Первый вектор – расхождение этого проекта с вектором развития энергетики, который, по моему мнению, должен быть приоритетным для страны во время войны на истощение.

Ситуацию с законопроектом по ХАЭС Андрей Жупанин назвал в публикации на своей странице в Fb тестом на адекватность/фото:Facebook Андрея Жупанина

Мы в условиях недостаточного количества балансирующих мощностей, при общем недостаточном количестве электроэнергии, которая нам нужна уже сегодня, хотим тратить деньги на какие-то долгострои, на гигантоблок.

Это противоречит тому, что президент говорил нам в Верховной Раде полтора года назад о необходимости развития децентрализованной энергосистемы. То, что россияне сейчас не бьют по находящимся рядом с ними атомным станциям или трансформаторам, не означает, что они не будут по ним бить. Более чем убежден, что россияне видят нашу зависимость от атомной энергетики и 100% будут пытаться каким-то образом вывести эти станции из строя. Без этого их цель погасить нашу энергосистему недостижима.

Президент поехал на UFC в Берлин и сказал, что мы построим один гигаватт маневровой генерации. Вместо того, чтобы думать, как реализовать обещание президента нашим международным партнерам, Верховная Рада занимается рассмотрением проекта закона о строительстве блоков атомной электростанции. Словно правая рука не знает, что делает левая.

Второе. Стоимость проекта не ясна. Я спрашиваю у министра энергетики, спрашиваю у директора "Энергоатома": "Какова стоимость проекта?" А они оперируют цифрами 2017 года — 72 миллиарда гривен. Достаточно просто взять эту цифру, дисконтировать ее ежегодный уровень инфляции в стране за последние 8 лет, и у вас получается уже 135 миллиардов гривен. И это еще сто процентов – не финальная цена.

Неясен источник поступления этих 135 млрд грн. Где они будут их брать? Нас будут финансировать международные партнеры? Дадут ли кредиты иностранные банки? "Энергоатом" не раскрывает, с кем и о чем идут разговоры.

Вопрос еще в том, что "Энергоатом" — государственная компания. И риски, и ответственность – все равно на государстве. Если у компании не будет оборотных средств, чтобы платить по кредитам, то вряд ли мы можем представить, чтобы кредиторы забрали себе в управление атомные электростанции в качестве взыскания задолженности по кредиту. Государство в любом случае будет каким-либо образом включаться – вливать средства, субсидировать или, в конце концов, выдаст государственные гарантии. Надо понимать, что здесь в принципе нет "бесплатного обеда", как они убеждают нас.

Как российский реактор превратился в советский

– Вы упоминали о покупке российских ядерных реакторов.

– Это то, что для многих депутатов является первоочередным фактором не поддерживать законопроект. "Энергоатом" четко говорит, что ядерные реакторы будут приобретены с недостроенной болгарской атомной электростанции "Белене". Это было первой причиной задавать вопросы. Эти ядерные реакторы болгарам в 90-х годах продал российский "Росатом". Нас убеждают: это реакторы ВВЭР-1000, работающие на советской технологии, а не российской. А к разработке советских ядерных технологий были причастны и украинцы, значит, проблем нет.

Технология-то советская, но факт является фактом: производителем реакторов, которые наше правительство хочет купить у болгар, является "Росатом". Апеллируя мне на заседании комитета, Министр энергетики сказал: реакторы не российские, они болгарские, мы же у болгар их покупаем. Так может, давайте вообще восстановим экономические связи с россией, только через Болгарию или другую третью страну?

Мы одной рукой просим наложить санкции на "Росатом" и российскую ядерную энергетику, а другой хотим купить ядерный реактор их производства. Сюрреализм, одним словом.

И это я уже молчу о вопросах лицензирования и ввода в эксплуатацию реактора, если его приобретут и построят. Но это не то же самое, что купить автомобиль.

В случае с реакторами нам нужна сертифицированная организация, которая наладит правильные процессы, в том числе запуска реактора, произведет проверку его настроек и т.д. Единственная организация, которая это может делать, это дочь Росатома, потому что это российский реактор. Нам министр говорит, что у нас достаточно своих квалифицированных специалистов, но… это ведь не авто на сервисную станцию отвезти, верно?

– Если это работавшие реакторы, кто может оценить их стоимость?

– Насколько я знаю, эти реакторы никогда не работали. Они были приобретены, доставлены в Болгарию, но сама станция никогда не заработала. И здесь очень уместен вопрос: а в каком состоянии эти реакторы после лет простоя ? Более того: сколько они могут стоить? И я об этом тоже говорил на заседании комитета.

Нас убеждают, что Болгария будто бы согласилась продать их по очень выгодной цене — всего за 600 миллионов долларов. Но никаких письменных договоренностей между сторонами на этот счет нет. А если болгары передумают и скажут: нет, не 600 миллионов, а миллиард, что будем делать? У нас нет альтернативы. Поэтому это очень сомнительное предложение со стороны "Энергоатома" — строить эти атомные энергоблоки.

Мини-атомные станции – это вопрос многих лет.

– А если бы речь шла о строительстве на базе американских технологий?

– Здесь уже другие вопросы: нужно ли нам это в принципе? Есть ли у нас в условиях войны деньги на это? Министр финансов недавно сказал, что нам не хватает 250 миллиардов гривен для финансирования расходов на войну. А здесь мы хотим начать строительство атомных электростанций, которое займет минимум пять лет, и на которое будет потрачено несколько миллиардов долларов. Ну и вообще – нужна ли нам дополнительная базовая генерация, достаточно ли нам той, которая есть? Может, стоит направить усилия и средства на развитие маневровой генерации? В конце прошлого года я написал статью для "Экономической правды" о том, что можно сделать, чтобы у нас быстро появилось дополнительное поколение, которое как раз и поможет энергосистеме стать децентрализованным. Обязательно советую прочесть. Но если одним словом, то вывод таков: не обязательно строить эти гигантоблоки. У нас есть множество доступных вариантов.

"Мы одной рукой просим наложить санкции на "Росатом" и российскую ядерную энергетику, а другой хотим купить ядерный реактор их производства", — отмечает нардеп.

– Обсуждается ли вариант строительства мини-атомных станций? Если нам важна атомная энергетика и сеть генерации должна быть децентрализована? Мы видим из последних новостей, что даже Билл Гейтс начал строительство собственной мини-АЭС на натриевых реакторах.

– По состоянию на сегодняшний день, это больше о разговорах. Если я не ошибаюсь, а я исследовал этот вопрос, сейчас в мире работают только 3 малых модульных ядерных реактора: в России, Китае и Индии.

К технологии действительно очень много внимания, но нужны еще годы, чтобы ее начали активно использовать в мире.

Можно ли увидеть такие реакторы в Украине? Мы можем с вами поспорить, что за следующие пять лет вы не увидите в Украине ни одного построенного малого ядерного реактора.

Даже когда мир опробует соответствующую технологию, у нас займет много лет, чтобы к ней присмотреться, приобрести, установить и ввести в эксплуатацию. Поэтому для нас это вопрос многих лет, в то время как электроэнергия нужна стране уже завтра.

Солнечные панели – не панацея

– Сейчас идет безумная популяризация солнечных панелей. YASNO запустили целую программу по их комплексной установке. Как вы относитесь к этому тренду?

– В наших условиях это не панацея. Нужно четко понимать, для чего именно вам, как пользователю, они могут потребоваться? Потому что есть случаи, когда солнечные панели могут помочь. У меня есть такие примеры, которые стали возможны благодаря принятию моего законопроекта (№9011-Д). Им предпринимателям разрешили устанавливать солнечные панели для покрытия собственного потребления, выработки и продажи остатков в сети. Таким образом некоторые предприятия сокращают потребление в сети и даже делятся остатками производимой электроэнергии. Это хорошая история.

Вторая история – поставить солнечную электростанцию для целей обслуживания жильцов многоквартирного дома. Это не работает. В доме достаточно большое электропотребление, а установить можно только небольшую электростанцию – площадь крыши и двора невелики. Выработанной электроэнергии хватит разве что на освещение придомовой территории, лестничных клеток и, возможно, работу небольшого лифта. И это в солнечный, летний денек при наибольшей работе панелей. То есть, такая модель не сработает, а затраты на приобретение панелей велики.

В таком случае лучше не вкладываться в солнечные батареи, а ставить генератор.

В домохозяйстве можно поставить солнечные панели для нужд вашего дома. Но это будет вариант для обеспечения домохозяйства, а не для заработка. То есть, вы уже не рассчитываете ни на какой зеленый тариф. Если у вас некуда вложить 20-25 тыс долларов, вы ставите солнечные панели, и тем самым немного уменьшаете потребление из централизованного энергоснабжения и платежку за электроэнергию.

– Если человек уже инвестировал или упорно планирует инвестировать в солнечные панели, в перспективе это может быть актуально?

– Потенциально – да. Потому что динамика цен за последние полтора года показывает, что цена электроэнергии для населения будет расти. Потому это вам сэкономит деньги. Но ставьте себе сразу солнечные панели с инвертором. Когда в сети не будет света, у вас будет светло от солнечной генерации.

Одним словом, бежать покупать солнечные панели не нужно. Каждый должен четко понимать свое энергопотребление, свой портрет как потребителя, свои потребности, свое местонахождение и нужные опции. И накладывая эти обстоятельства друг на друга, найти ответ на вопрос, помогут ли вам именно солнечные панели.

Что будет с тарифами на электричество

– Если заговорили о тарифах. Есть опасения, что в конце лета нам повысят стоимость электроэнергии еще раз. Якобы на заседании правительства было сказано так: "до конца лета повышения тарифов больше не будет". То есть, до конца лета, а не до конца отопительного сезона.

– У меня нет точной информации на этот счет и не может быть. Но у меня есть внутреннее чувство, которое базируется на работе последние пять лет в профильном комитете ВР и на понимании работы нашего Кабинета министров Украины. Исходя из этого, лично я не ожидаю повышения тарифов на свет минимум до следующего года.

Стоило ли поднимать тариф сейчас? Это дискуссионный вопрос. С одной стороны, государство очень долго субсидировало тариф на электроэнергию на население. С другой стороны, по данным Всемирного банка , почти 30% украинцев уже живут за чертой бедности.

В общем, мне кажется, что мы должны прийти к этапу, когда тариф на электроэнергию будет рыночным, и тогда не будет спекуляций на тему, каким он должен быть: низким или высоким. Он должен быть рыночным. А что делать тем, у кого нет денег купить электроэнергию по рыночной цене? Получить монетизированную субсидию от государства. Но если спросите, стоит ли именно в разгар войны переводить население на рыночный тариф за электроэнергию, то мой ответ: только после окончания войны.

– Понимает ли профильный комитет ВР, почему тариф именно такой и куда уйдут деньги от повышения тарифов на электроэнергию?

– То, как мотивирует данное повышение правительство — нам нужны деньги на ремонтные работы и на восстановление и защиту энергосистемы. Но и в прошлом году повышали тарифы под тем же соусом. Вопрос: где защита? Неясно.

Второе объяснение: поднять тариф, чтобы он более или менее покрывал расходы "Энергоатома". Но ведь никто не понимает затраты "Энергоатома". Одним словом, вопросов к повышению тарифа на электроэнергию для населения много.

– В конце 2024 года завершается действие пятилетнего соглашения о транзите российского газа через территорию Украины. Что дальше? Транспортировка газа из Азербайджана?

– Пока точного понимания нет. За последние четыре месяца было минимум три разных позиции по этому вопросу. С одной стороны, мы от транспортировки газа получаем доход – миллиард долларов в год. Этот газ закупают наши партнеры, страны ЕС, уже много раз говорившие, что для них поставки этого газа важны. Плюс у нас транспортировкой газа занимается огромная компания "Оператор ГТС", где работает 12 тысяч человек. То есть, если не будет транзита, скорее всего, много людей окажется на улице.

С другой стороны, россия на транспортировке нами своего газа в Европу зарабатывает в год 7-10 миллиардов долларов. Здесь нет простого решения.