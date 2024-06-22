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Самые колоритные этнические фамилии, которые есть только в Украине: проверьте свою

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинцы Новость обновлена 22 июня 2024, 17:58
Украинцы. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В них сразу можно заметить украинский след

Украинские фамилии имеют разнообразное происхождение, есть те, которые указывают, что род пошел от красивых людей или очень умных. Однако существует и несколько колоритных родовых имен, распространенных на территории нашего государства.

Об этом сообщает преподаватель украинского языка А.Ф.Нечипоренко. Он отмечает, что большинство таких юмористических и колоритных фамилий указывают на казацкое происхождение.

Ведь на Запорожской Сечи возникало много простых, но в то же время уникальных фамилий.

Колоритные украинские родовые имена:

  • Нагнибіда,
  • Перебийніс,
  • Майборода,
  • Тягнирядно,
  • Неїжборщ,
  • Гризидуб,
  • Затуливітер,
  • Вирвикишка,
  • Несвятипаска,
  • Завалипіч,
  • Гуляйдень.

Отмечается, что аналогов таким фамилиям в других языках нет. Это особенность украинской системы личных названий. В указанных выше фамилиях можно сразу заметить украинский след, звучат они интересно и юмористически.

Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, которые ошибочно считают русскими.

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#Фамилии #Происхождение #Українські