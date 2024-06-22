Самые колоритные этнические фамилии, которые есть только в Украине: проверьте свою

В них сразу можно заметить украинский след

Украинские фамилии имеют разнообразное происхождение, есть те, которые указывают, что род пошел от красивых людей или очень умных. Однако существует и несколько колоритных родовых имен, распространенных на территории нашего государства.

Об этом сообщает преподаватель украинского языка А.Ф.Нечипоренко. Он отмечает, что большинство таких юмористических и колоритных фамилий указывают на казацкое происхождение.

Ведь на Запорожской Сечи возникало много простых, но в то же время уникальных фамилий.

Колоритные украинские родовые имена:

Нагнибіда,

Перебийніс,

Майборода,

Тягнирядно,

Неїжборщ,

Гризидуб,

Затуливітер,

Вирвикишка,

Несвятипаска,

Завалипіч,

Гуляйдень.

Отмечается, что аналогов таким фамилиям в других языках нет. Это особенность украинской системы личных названий. В указанных выше фамилиях можно сразу заметить украинский след, звучат они интересно и юмористически.

Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, которые ошибочно считают русскими.