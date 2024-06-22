Самые колоритные этнические фамилии, которые есть только в Украине: проверьте свою
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В них сразу можно заметить украинский след
Украинские фамилии имеют разнообразное происхождение, есть те, которые указывают, что род пошел от красивых людей или очень умных. Однако существует и несколько колоритных родовых имен, распространенных на территории нашего государства.
Об этом сообщает преподаватель украинского языка А.Ф.Нечипоренко. Он отмечает, что большинство таких юмористических и колоритных фамилий указывают на казацкое происхождение.
Ведь на Запорожской Сечи возникало много простых, но в то же время уникальных фамилий.
Колоритные украинские родовые имена:
- Нагнибіда,
- Перебийніс,
- Майборода,
- Тягнирядно,
- Неїжборщ,
- Гризидуб,
- Затуливітер,
- Вирвикишка,
- Несвятипаска,
- Завалипіч,
- Гуляйдень.
Отмечается, что аналогов таким фамилиям в других языках нет. Это особенность украинской системы личных названий. В указанных выше фамилиях можно сразу заметить украинский след, звучат они интересно и юмористически.
Ранее "Телеграф" писал об украинских фамилиях, которые ошибочно считают русскими.