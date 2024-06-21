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Сколько полицейских помогают ТЦК на улицах: Клименко назвал количество патрулей

Автор
Антон Корж Антон Корж
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ТЦК и полиция работают на улицах вместе Новость обновлена 21 июня 2024, 03:00
ТЦК и полиция работают на улицах вместе. Фото Национальная полиция Украины

Полиция наблюдает за процессом вручения повесток, но сама вручать их не имеет права

Национальная полиция сформировала более 500 патрулей, помогающих представителям ТЦК и СП на улицах, выявляя уклоняющихся от мобилизации и наблюдая за законностью процесса выдачи повесток. Это максимальное количество, которое НПУ может позволить себе выделить для помощи в мобилизации.

Об этом сказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что сейчас ТЦК помогает 513 патрулей полиции, цифра охватывает абсолютно все регионы Украины, где проводятся мобилизационные мероприятия.

"Мы сопровождаем военнослужащих ТЦК, когда у нас есть общие патрули и совместные задачи. Например, когда сотрудник ТЦК хочет прийти к гражданину домой и вручить повестку, то полицейский всегда рядом для того, чтобы избежать нарушений порядка. То есть полицейский выступает арбитром", — пояснил он роль полицейских.

Клименко добавил, что полиция наблюдает за процессом вручения повесток, поскольку по новому законодательству во время мобилизационных мероприятий все действия сотрудников ТЦК, полицейских и граждан должны фиксироваться на бодикамеры правоохранителей. При этом непосредственно полицейские не вправе вручать гражданам повестки – это прерогатива сотрудников ТЦК.

Напомним, 11 июня в Одессе произошла потасовка между работниками "скорой помощи" и ТЦК. Тогда военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров.

После этого инцидента заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Комитет рассматривает возможность передачи функций ТЦК гражданским органам. По его словам, эта идея возникла на фоне частых скандалов.

Теги:
#Мобилизация #Повестка #Национальная полиция #Игорь Клименко #Національна поліція України #ТЦК