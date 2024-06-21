Сколько полицейских помогают ТЦК на улицах: Клименко назвал количество патрулей

Полиция наблюдает за процессом вручения повесток, но сама вручать их не имеет права

Национальная полиция сформировала более 500 патрулей, помогающих представителям ТЦК и СП на улицах, выявляя уклоняющихся от мобилизации и наблюдая за законностью процесса выдачи повесток. Это максимальное количество, которое НПУ может позволить себе выделить для помощи в мобилизации.

Об этом сказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в интервью "Радио Свобода". Он отметил, что сейчас ТЦК помогает 513 патрулей полиции, цифра охватывает абсолютно все регионы Украины, где проводятся мобилизационные мероприятия.

"Мы сопровождаем военнослужащих ТЦК, когда у нас есть общие патрули и совместные задачи. Например, когда сотрудник ТЦК хочет прийти к гражданину домой и вручить повестку, то полицейский всегда рядом для того, чтобы избежать нарушений порядка. То есть полицейский выступает арбитром", — пояснил он роль полицейских.

Клименко добавил, что полиция наблюдает за процессом вручения повесток, поскольку по новому законодательству во время мобилизационных мероприятий все действия сотрудников ТЦК, полицейских и граждан должны фиксироваться на бодикамеры правоохранителей. При этом непосредственно полицейские не вправе вручать гражданам повестки – это прерогатива сотрудников ТЦК.

Напомним, 11 июня в Одессе произошла потасовка между работниками "скорой помощи" и ТЦК. Тогда военнослужащие Киевского РТЦК и СП Одессы задержали и удерживали несколько часов приехавших на вызов фельдшеров.

После этого инцидента заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Комитет рассматривает возможность передачи функций ТЦК гражданским органам. По его словам, эта идея возникла на фоне частых скандалов.