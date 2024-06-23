Если ТЦК нарушает ваши права: куда обращаться с жалобами, рассказали в ВСУ

Эту проблему можно и нужно решать

Военнообязанные мужчины должны носить при себе военно-учетный документ и показывать его по требованию сотрудника территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СК). Однако если последний нарушает ваши права и совершает противоправные действия, следует подать жалобу.

Чтобы предотвратить злоупотребление в ТЦК и СП, и построить качественную систему обратной связи, запустили специальные контактные номера телефонов. Позвонив по номеру, определенному для вашего региона, можно оставить жалобу. Эти номера опубликовала пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Куда жаловаться на ТЦК

"Мы стремимся построить качественную систему обратной связи и оперативное реагирование на любые проблемы и злоупотребления в ТЦК и СП. Для этого в каждом ОТЦК и СП определены контактные номера телефонов", — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках отметили, что все номера обновили по единому стандарту. Они начинаются на (066)-033. Исключением являются номера телефонов Полтавского и Сумского ОТЦК и СП — (066)-032. Пресс-служба также указала время работы каждого центра.

"Следовательно просим всех, кто сталкивается с противоправными действиями военнослужащих ТЦК и СП, имеет вопрос относительно мобилизации и военного учета в своем регионе, обращаться [за номерами — ред.]", — говорится в сообщении.

Кроме того, есть еще горячая линия Командования Сухопутных войск ВСУ. Номер — 0 800 301 937.

Отметим, что на злоупотребления сотрудниками ТЦК обратили внимание в Раде. Это связано со скандалами и резонансными задержаниями граждан. Депутаты хотят ограничить полномочия ТЦК.

Пока это только инициатива. О ней начали активно говорить в середине июня 2024 года. Однако до сих пор никаких конкретных предложений не было озвучено.

Ранее "Телеграф" сообщал, могут ли направлять на ВВК через "Резерв+". В Минобороны дали четкий ответ на этот вопрос.