Вжарит до +33, но есть нюанс: какой будет погода в Украине в конце июня

Узнайте об актуальном прогнозе погоды из "Телеграфа"

На календаре заканчивается июнь, а лето, похоже, не спешит посетить нашу страну. На протяжении всего месяца шли дожди, грозы и даже град. Но изменится ли эта динамика сейчас?

"Телеграф", ссылаясь на прогноз Игоря Кибальчича, рассказывает, какая будет погода в Украине в конце первого месяца лета.

В понедельник, 24 июня, ночью в восточной и юго-западной части страны, днем в большинстве областей, кроме западной части и Крыма, пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +16…+21, днем +24…+29, на юге и в Крыму до +32. В западной части ночью +10…+15, днем +19…+24 градуса тепла.

Погода в Украине 24 июня

Во вторник, 25 июня, преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северных и восточных регионах пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +12...+17, днем +22...+27, в южной части местами до +31 градусов тепла.

Погода в Украине 25 июня

В среду, 26 июня, преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северных, восточных регионах и Карпатах пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер северный, 7-12 м/с, в западных областях восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17, днем +22…+27, на крайнем юге до +30 тепла.

Погода в Украине 26 июня

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