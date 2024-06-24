Электронная очередь в ТЦК: как работает эта функция (инструкция)

Такая функция значительно экономит время военнообязанного и самого ТЦК

Министерство обороны совместно с командованием Сухопутных войск еще в мае запустило электронную очередь. Таким образом военнообязанный может заранее записаться в ТЦК.

Этот сервис открыт с 18 мая и доступен во всех ТЦК и СП страны. Об этом пишет Факты ICTV.

Это значительно упрощает задачу, ведь военнообязанному не нужно тратить время и стоять в очередях. Он может записаться онлайн и прийти в назначенное время. Записаться на прием в Территориальный центр комплектования можно на сайте Министерства обороны.

Как записаться онлайн

Сначала необходимо выбрать ТЦК и СП, в котором вы состоите на учете;

Далее нужно ввести персональные данные для записи — ФИО, номер телефона, электронный адрес.

После этого необходимо будет проверить и подтвердить внесенные данные

Затем получить SMS-сообщение с датой и временем записи.

После электронной записи военнообязанному необходимо будет в определенное время необходимо прийти в ТЦК и СП и обновить личные данные.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в приложении "Резерв+" ввели новую функцию — электронный военный билет. Он является полным аналогом бумажного, и потому военнообязанным нет необходимости носить с собой лишний документ.