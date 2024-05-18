В Минобороны запустили новый сервис: как пользоваться электронной очередью в ТЦК
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Тестирование уже начато в крупнейших городах Украины
С 18 мая в Минобороны запустили новый сервис, а именно электронную очередь в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Предварительная запись уже возможна в 19 отделений ТЦК.
Об этом идет речь на канале Минобороны. Отмечается, что тестирование уже проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого.
Эта электронная очередь призвана уменьшить физические очереди в ТЦК и сделать процесс обновления военно-учетных данных более организованным.
Как записаться в э-очередь?
1. Выберите ТЦК и СП, где вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.
2. Введите персональные данные для записи.
3. Подтвердите номер телефона.
4. Получите сообщение с датой и временем визита.
Заметим, что полный список доступных в настоящее время ТЦК и СП доступен по ссылке.
Напомним, что с 18 мая также начал работать э-кабинет "Ререзв+". С его помощью можно удаленно уточнить учетные данные в территориальном центре комплектования (ТЦК).
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