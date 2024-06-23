Когда светофоры не работают: как распознавать и правильно реагировать на жесты регулировщика (видео)

Незнание или неправильное понимание сигналов регулировщика может привести к серьезным последствиям

В условиях интенсивного движения и нестабильной работы светофоров из-за отключений электричества на дорогах часто встречаются регулировщики. Четкое понимание сигналов регулировщика имеет решающее значение для предотвращения аварийных ситуаций

Регулировщик наделен особыми полномочиями, и его жесты имеют преимущество над дорожными знаками и сигналами светофора. Но они отличаются от привычных сигналов светофора, и вы должны мгновенно их распознать и отреагировать соответствующим образом.

Когда и где работают регулировщики

Регулировщики обычно работают на центральных перекрестках населенных пунктов в часы пик, когда образуются пробки. Они также помогают оптимизировать движение при неисправности светофоров или их некорректной работе. Понимание сигналов регулировщика важно для безопасного и эффективного движения.

Основные сигналы регулировщика

Эти сигналы являются универсальными и понятными для водителей во всем мире. Они разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимальную безопасность и упорядоченность движения на дорогах.

Сигнал 1: Рука поднята вверх

Если регулировщик поднимает руку вверх, движение транспортных средств и пешеходов запрещено во всех направлениях. Однако, если водитель уже выехал на перекресток и не может остановиться без экстренного торможения, он может завершить проезд перекрестка в намеченном направлении. Этот сигнал аналогичен включению желтого сигнала светофора в момент выезда на перекресток.

Сигнал 2: Руки вытянуты в стороны или правая рука согнута перед грудью

На такой сигнал запрещено движение со стороны спины и груди регулировщика. Логика проста: если регулировщик стоит к вам спиной, он вас не видит, а если грудью — он как бы "закрывает" вам путь. Движение разрешено с левой и правой сторон — прямо или направо. Пешеходам разрешено переходить дорогу за спиной или перед грудью регулировщика. Водители, поворачивающие направо, должны уступить дорогу пешеходам.

Сигнал 3: Правая рука вытянута вперед

На такой сигнал движение запрещено со стороны спины и правой руки регулировщика. Логика здесь следующая: спиной регулировщик вас не видит, а вытянутая правая рука действует как шлагбаум. Движение разрешено со стороны груди и левого бока регулировщика. Водители, приближающиеся с этих сторон, могут ехать прямо, направо, налево или разворачиваться, учитывая занятость полосы.

Дополнительные сигналы регулировщика

Регулировщик может подавать дополнительные сигналы для ускорения проезда машин или указания на ожидание, если требуется подождать. Помимо основных жестов, могут использоваться дополнительные сигналы для большей ясности:

Грудь или спина, обращенная к водителю, означает запрет движения.

Жест правой рукой, направленный на водителя, разрешает поворот направо.

Жест левой рукой разрешает движение налево.

Также регулировщик может делать встречное движение рукой, требуя от водителя подождать, а затем жестом руки разрешать движение. Разрешено использовать свисток для привлечения внимания участников дорожного движения перед изменением сигнала. Этот звуковой сигнал предшествует поднятию руки вверх, после чего все останавливаются, а регулировщик меняет свое положение.

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